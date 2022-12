Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (2 dicembre)

(LR): Willow Ufgood (Warwick Davis) e (Graham Hughes) in WILLOW della Lucasfilm in esclusiva su Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tutti i diritti riservati.

È già l’ultimo mese dell’anno ed è ovvio che Disney+ stia cercando di assicurarsi che ci divertiremo per finire il 2022.

Finora, abbiamo visto la Disney concentrarsi davvero sulla creazione di nuovi contenuti per la piattaforma di streaming. Per dirla semplicemente, se ami un franchising acquisito dalla società, probabilmente c’era uno spettacolo o un film che amavi o almeno hai nella tua lista di controllo prima della fine dell’anno.

Tutto sommato, non è stato un brutto anno se sei un abbonato Disney+. Sono stati aggiunti tonnellate di nuovi contenuti e non sembra rallentare presto. Come evidenziato dalle pubblicazioni della scorsa settimana, puoi capire perché l’ho detto.

Detto questo, però, entriamo nelle uscite dell’ultima settimana di novembre e dell’inizio di dicembre.

Queste uscite Disney+ sono state dal 26 novembre al 2 dicembre.

Nonostante sia quasi la fine dell’anno, Disney+ non sta rallentando quando si tratta di nuove uscite, quindi entriamoci.

Topolino salva il Natale (28 novembre)

Segreti sepolti della seconda guerra mondiale stagione 1 (30 novembre)

Boccioli di fuoco stagione 1 [3 episodes] (30 novembre)

Spidey e i suoi fantastici amici stagione 2 [4 episodes] (30 novembre)

Lo stregone ti vedrà ora stagione 1 (30 novembre)

Salice prima (30 novembre)

The Mighty Ducks: Cambiamenti di gioco stagione 2, episodio 10 (30 novembre)

La misteriosa società benedetta stagione 2, episodio 7 (30 novembre)

I Babbo Natale capitolo 4 (30 novembre)

Sumo fai, sumo no episodio 7 (30 novembre)

Akashinga: I coraggiosi (2 dicembre)

Eroi nel Mediterraneo (2 dicembre)

Ali della Patagonia (2 dicembre)

Il territorio (2 dicembre)

Diario di una schiappa: le regole di Rodrick (2 dicembre)

Pentatonix: il giro del mondo per le feste (2 dicembre)

Guardando tutte le nuove aggiunte della sua settimana, la più alta della mia lista è Salice. Le recensioni per la serie sono davvero fantastiche finora e sembra che sarà fantastico da guardare questo fine settimana.

Cosa hai in programma di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti.