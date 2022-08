Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (19 agosto)

Tatiana Maslany nei panni di Jennifer “Jen” Walters/She-Hulk in She-Hulk: Attorney at Law dei Marvel Studios, esclusivamente su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Disney+ è facilmente uno dei servizi di streaming più popolari in circolazione. Ecco perché è così divertente poter guardare le uscite della scorsa settimana.

Per la maggior parte, la Disney non si attiene a una formula particolare. Semmai, la piattaforma continua ad evolversi e cambiare con il suo mercato. In particolare, l’ultimo aggiornamento è che Disney+ introdurrà un servizio basato sulla pubblicità entro la fine dell’anno.

Anche così, sono sicuro che la maggior parte di noi continuerà a guardare Disney+ con o senza pubblicità. Non importa come ti senti riguardo al cambiamento, abbiamo ancora qualche mese di libertà fino ad allora. Con tutte quelle chiacchiere deprimenti fuori mano, analizziamo le ultime aggiunte a Disney+.

Se stai cercando un toccasana, allora queste nuove aggiunte a Disney+ potrebbero essere la cura per i tuoi disturbi.

Queste nuove uscite Disney+ sono fantastiche per una festa di orologi del fine settimana.

Anche se questa settimana c’è stata una grande uscita per Disney+, ci sono state alcune aggiunte più piccole ma eccitanti. Sono sicuro che molti di noi sono entusiasti dell’ultima puntata Marvel a cui ho accennato sopra, ma analizziamo il resto.

High School Musical: Il Musical: La Seriestagione 3, episodio 4 (17 agosto)

Criceto e Gretelstagione 1 (17 agosto)

Spidey e i suoi fantastici amici, “Glow Webs Glow” (17 agosto)

She-Hulk procuratore legalestagione 1, episodio 1 (18 agosto)

La bella e la bestia [1991] Canta insieme (19 agosto)

La bella e la bestia [2017] Canta insieme (19 agosto)

Aggrovigliato Canta insieme (19 agosto)

Questa è stata una settimana enorme per il rilascio se sei un fan della Disney. Sia che tu ti stia prendendo in giro HSMTMTS episodi o vuoi dare un’occhiata alle ultime serie Marvel, ci sono molte opzioni. Se non ti interessano, puoi sempre passare il fine settimana cantando alcune delle tue canzoni preferite con le nuove versioni Sing-Along dei film più amati.

Ad ogni modo, c’è molto da scegliere con il batch di versioni di questa settimana. Personalmente, sono ansioso di vedere se Lei-Hulk sarà buono o non sarò in grado di superare il cattivo CGI. Tuttavia, con tutto ciò che viene rilasciato, dovresti essere in grado di trovare qualcosa.

Cosa pensi di guardare su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di condividere nei commenti.