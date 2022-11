Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (18 novembre)

Babbo Natale su Disney+ dal 16 novembre.

Recensione del film Disincantato: Amy Adams ci accompagna in un viaggio magico di Ricky Valero

C’è qualcosa di così confortante nel guardare Disney+ in una giornata fredda. Anche se non fa freddo, non puoi davvero sbagliare.

Ogni settimana ci sono molte nuove aggiunte e ogni settimana sono costantemente sorpreso dall’enorme quantità di contenuti in cui Disney ha le mani. Mentre ci avviciniamo sempre di più alle vacanze, però, sento che Disney + sta intensificando il suo gioco.

In particolare, sembra che molti film amati abbiano un’altra possibilità di essere amati da un’altra generazione o che i franchise abbiano una vita completamente nuova. Indipendentemente da come ti senti, la Disney ha un controllo sul suo mercato.

Se stai cercando qualcosa di nuovo da divertirti, queste nuove aggiunte a Disney+ sono un ottimo inizio.

Queste uscite Disney+ sono state dal 12 novembre al 18 novembre.

Come accennato in precedenza, Disney + si sta davvero assicurando di provare a soddisfare ogni singola persona della famiglia, assicurandosi anche che tutti siano intrattenuti. Il gruppo di pubblicazioni di questa settimana lo dimostra a prima vista.

Ballando con le stelle episodio 10 (14 novembre)

Senza limiti con Chris Hemsworth stagione 1 (16 novembre)

I Babbo Natale episodi 1 e 2 (16 novembre)

Andor episodio 11 (16 novembre)

The Mighty Ducks: Cambiamenti di gioco stagione 2, episodio 8 (16 novembre)

La misteriosa società benedettastagione 2, episodio 5 (16 novembre)

Sumo fai, sumo no stagione 1, episodio 5 (16 novembre)

Atlante dei luoghi maledetti stagione 1 (16 novembre)

Soccorso su strada ghiacciata stagione 6 (16 novembre)

Bow-Toons di Minnie: Party Palace Pals (16 novembre)

Ultima sopravvivenza della seconda guerra mondiale (16 novembre)

I serpenti più letali del mondo (16 novembre)

Il meglio sulla neve (18 novembre)

Disincantato (18 novembre)

Topolino: la storia di un topo (18 novembre)

Il meraviglioso autunno di Topolino (18 novembre)

Gioco degli squali (18 novembre)

Il disastro del ponte di Genova (18 novembre)

Io & Topolino [Shorts] (18 novembre)

Topolino e i Roadster Racers: Diggity DogStagione 1 (18 novembre)

Dimensione di Topolino stagione (18 novembre)

Cacciatori di virus (18 novembre)

Come puoi vedere, questa è stata un’enorme settimana di uscita per Disney + e ha senso dato che molti di noi pianificheranno di trascorrere il Ringraziamento con la famiglia o trascorrerlo rilassandosi. Quale modo migliore per godersi il tempo che guardare un po’ di TV?

