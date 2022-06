Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (17 giugno)

Iman Vellani nei panni della signora Marvel/Kamala Khan in MS dei Marvel Studios. MARVEL, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Un’altra settimana è arrivata e finita, il che significa che è tempo per un’altra carrellata delle uscite Disney+. Naturalmente, la maggior parte di questi è incredibilmente pubblicizzata, ma ci sono molte altre versioni di cui potresti non essere a conoscenza.

Nonostante sia relativamente nuovo nel mondo dello streaming, Disney+ è riuscita a coltivare un vasto pubblico sia per gli originali che per i contenuti che Disney ha già creato. La maggior parte di noi conosce l’enorme catalogo animato dell’azienda, ma questa è solo la punta dell’iceberg.

Con l’arrivo dell’estate, però, è il momento perfetto non solo per rivisitare alcuni dei tuoi preferiti su Disney+, ma anche per guardare alcuni nuovi contenuti. Ecco perché è sempre bello tornare ogni venerdì e scoprire tutte le nuove uscite settimanali su Disney+.

Se stai cercando qualcosa di nuovo da trasmettere in streaming su Disney+, questi potrebbero essere l’orologio perfetto per il fine settimana.

Queste sono le uscite Disney+ dall’11 giugno al 17 giugno.

Come nelle due settimane precedenti, Star Wars: Obi-Wan Kenobi è un altro grande successo per i fan di Disney+, e per i fan della Marvel, c’è il nuovo Signora Marvel serie da controllare.

Star Wars: Obi-Wan KenobiEpisodio 5 (15 giugno)

Signora MarvelEpisodio 2 (15 giugno)

Amo VittorioStagioni 1-3 (15 giugno)

Riavvio della famiglia (15 giugno)

Disney Junior pronto per la scuola maternaStagione 3 (15 giugno)

adultoStagione 4 [9 episodes] (15 giugno)

Vita sotto zero: la prossima generazioneStagione 3 (15 giugno)

TOTSStagione 3 (15 giugno)

Gli anni delle meraviglieStagione 1 (15 giugno)

Re riscatto (17 giugno)

Grosso colpo (17 giugno)

Come puoi vedere, le uscite di questa settimana sono su tutta la mappa. Sia che tu voglia guardare qualcosa di divertente o serio, o essere coinvolto in una nuova serie preferita, c’è qualcosa per tutti in questa serie di uscite settimanali.

Considerando che Amo Vittorio sta finalmente per essere inserito su Disney+, ora potrebbe essere il momento perfetto per fare un intero orologio da maratona della serie. Indipendentemente da ciò che decidi di guardare, dovresti riuscire a trovare qualcosa che ti piace.

Cosa pensi di guardare su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.