Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (16 settembre)

High School Musical: The Musical: The Series – “Happy Campers” (Disney/Anne Marie Fox)

Quando torna La donna delle pulizie? (data e ora della prima) di Sabrina Reed

Settembre è stato un mese enorme per Disney+. Poi di nuovo, è stato un mese enorme per la Disney in generale.

Non solo settembre ci ha regalato il Disney+ Day l’8 settembre, ma nei tre giorni successivi si è svolta la presentazione del D23. Onestamente, sembra che ci stiamo rovinando con tutte queste informazioni sui progetti in arrivo della Disney.

Tuttavia, c’è ancora molto 2022 rimasto e con esso arrivano molte nuove versioni che vengono aggiunte nel frattempo a Disney+. Non importa per cosa sei dell’umore giusto, sono sicuro che troverai qualcosa per divertirti dalla formazione di questa settimana. Analizziamo l’ultimo lotto di uscite Disney+ dal 10 al 16 settembre per la tua lista di controllo del fine settimana.

Queste le novità su Disney+ (10-16 settembre)

Come nelle settimane precedenti, avremo nuovi episodi di due serie, ma a parte questo, verranno aggiunti anche alcuni film e spettacoli. Anche se questa potrebbe non essere una settimana enorme per le uscite, la Disney è più che compensare entro il resto del mese.

High School Musical: Il Musical: La SerieStagione 3, Episodio 8 (14 settembre)

Corto circuito, Stagione 2, Episodio 6 (14 settembre)

I primi dell’AlaskaStagione 1 (14 settembre)

Nel grembo materno: bambini animaliStagione 1 (14 settembre)

She-Hulk: avvocatoEpisodio 5 (15 settembre)

Mija (16 settembre)

L’arte di correre sotto la pioggia (16 settembre)

CoccoCanta insieme (16 settembre)

Gorongosa: il paradiso rinato (16 settembre)

L’elenco delle uscite per questa settimana è un po’ scarso, ma questo non vuol dire che sia un elenco negativo. Semmai, ci sono molte versioni tra cui scegliere. Sinceramente, mi chiedo francamente cosa Nel grembo materno: bambini animali è come perché quel titolo mi suona abbastanza strano. Ad ogni modo, almeno avremo la prossima versione cantata di un classico Disney con Cocco.

Indipendentemente da ciò che stai cercando, Disney+ dovrebbe averti coperto con almeno una o due versioni per aiutarti a rilassarti durante il fine settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di suonare fuori nei commenti.