Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (15 luglio)

(LR): Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel, Vardah Aziz come Zainab, Asfandyar Khan come Owais, Anjana Ghogar come zia Ruksana e Zenobia Shroff come Muneeba in MS dei Marvel Studios. MARVEL, in esclusiva su Disney+. Foto di Patrick Brown. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Disney+ sta ancora rompendo gli schemi per i servizi di streaming. Con un’altra settimana di luglio che va e viene, la piattaforma presenta una miriade di nuove divertenti versioni.

Nonostante Disney+ non abbia ancora tre anni, ha davvero cambiato il gioco, soprattutto per altri servizi di streaming. In particolare, la lista della programmazione originale è stata stellare con i fan che hanno ottenuto cose che non avremmo mai nemmeno immaginato.

Ovviamente, neanche la Disney sembra rallentare a breve. Come spettatori, è fantastico vedere la piattaforma non solo cambiare il gioco ma adattarsi. Ecco perché è bello guardare e vedere cosa è iniziato in streaming durante la settimana in modo da poter trascorrere un weekend divertente.

Analizziamo le uscite dal 9 luglio al 15 luglio.

Queste nuove uscite Disney+ sono la scelta perfetta per essere i prossimi nella tua coda.

Ovviamente, la Disney si sente estremamente appassionata di Shark Week, quindi ci sono molte uscite se sei dell’umore giusto per qualcosa di un po’ morboso. Inoltre, vediamo un’altra serie conclusiva e persino un nuovo originale, quindi analizziamoli.

La testa di martello più grande del mondo? (10 luglio)

Jaws VS barche (10 luglio)

Squalo lato della luna (10 luglio)

Squali che mangiano di tutto (10 luglio)

Squali mimetici (10 luglio)

Quando gli squali attaccano (10 luglio)

Squali del cielo (10 luglio)

Il mistero dello squalo Maui (10 luglio)

Conteggio delle mascelle (10 luglio)

Regine degli squali (10 luglio)

Cuccioli di squalo (10 luglio)

Signora Marvel, episodio 6 [Finale] (13 luglio)

Piccoli racconti di Chibistagione 1 (13 luglio)

Vita sotto zero: la prossima generazionestagione 4 (13 luglio)

Spidey e i suoi fantastici amicistagione 1 [4 episodes] (13 luglio)

Zombi 3 (15 luglio)

Esploratore: la grotta più profonda (15 luglio)

Come puoi vedere, la Disney si sta davvero tuffando a capofitto nella Shark Week e si assicura che ci siano molti contenuti relativi agli squali per il nostro divertimento. Inoltre, per ora diremo addio a Ms. Marvel, ma si spera che il terzo film della serie Zombi franchising ti aiuterà a tirarti su.

Indipendentemente da ciò che decidi di guardare, Disney+ ti copre soprattutto se sei un tagliacavi e ti stai perdendo la Settimana degli squali. Ad ogni modo, questa è stata una settimana importante per Disney+, che ci ha regalato tonnellate di contenuti di cui divertirci durante il fine settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di condividere nei commenti.