Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (14 ottobre)

Cassian Andor (Diego Luna), ANDOR di Lucasfilm in esclusiva su Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tutti i diritti riservati.

Disney+ ha già presentato molti contenuti interessanti ad ottobre. Non importa di cosa sei un fan, le scelte sulla piattaforma non mancano.

La Disney è riuscita in qualche modo a trovare il punto debole perfetto con i suoi spettatori. Forse è dovuto all’aggiunta di Ballando con le stelle o la pletora di contenuti originali, ma sembra che qualunque cosa accada, la Disney ha il polso del polso.

Come piattaforma di streaming, Disney+ è nel livello più alto considerando che non è stato in circolazione come i suoi predecessori. Sono sicuro che nessuno di noi è sorpreso da questo fatto, però. Per ora, sembra che Disney+ si stia raffreddando sui contenuti di Halloween, ma non si sa cosa potrebbe portare la prossima settimana.

Ad ogni modo, entriamo nelle versioni della scorsa settimana per aiutarti a dare il via al tuo fine settimana.

Queste uscite Disney+ devono essere incluse nella rotazione degli orologi del fine settimana.

Come sempre, la Disney non cerca la quantità ogni settimana, ma piuttosto, concentrandosi sulla qualità e conoscendo il suo pubblico. Questa settimana non fa eccezione in quanto ci sono più versioni con almeno alcune commercializzate per bambini, adulti e chiunque altro.

Ballando con le stelle episodio 4 (10 ottobre)

Andor episodio 6 (12 ottobre)

Verdi delle grandi città stagione 3 [4 episodes] (12 ottobre)

Grosso colpo premiere della seconda stagione (12 ottobre)

Sofia la prima stagioni 1-4 (12 ottobre)

The Mighty Ducks: Game Changer stagione 2, episodio 3 (12 ottobre)

Scorpione ultravioletto e nero stagione 1 [6 episodes] (12 ottobre)

She-Hulk: avvocato episodio 9 (12 ottobre)

Nel bosco [Sing-Along Version] (14 ottobre)

I nuovi mutanti (14 ottobre)

Sebbene tecnicamente non ci siano versioni di “Halloween”, si potrebbe obiettare che le ultime due versioni di Nel bosco e I nuovi mutanti hanno un’atmosfera spettrale per loro. Forse sono solo io che cerco di cercare qualcosa di legato ad Halloween in ogni cosa. In ogni caso, valeva la pena tentare.

Indipendentemente dall’umore in cui potresti essere, c’è qualcosa di cui divertirti su Disney+ nelle versioni di questa settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di condividere la tua lista nei commenti.