Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (12 agosto)

Groot (doppiato da Vin Diesel) in I AM GROOT dei Marvel Studios in esclusiva su Disney+. © 2022 MARVEL.

Agosto è pronto per essere un mese enorme per Disney+. Che tu sia un fan della piattaforma di streaming o meno, senza dubbio molte persone si sintonizzeranno.

Mentre l’estate può sembrare un po’ lenta per le uscite, lo streaming ha davvero cambiato il gioco in questo senso. In particolare, la Disney ha rilasciato più originali Marvel durante quel periodo per il divertimento dei fan.

Inoltre, stiamo anche vedendo la Disney tornare alle sue radici di per sé con una rivisitazione di un personaggio preferito di Toy Story e persino versioni cantate dei nostri film preferiti. Ad ogni modo, questa settimana c’è un altro divertente ed eccitante gruppo di uscite da aggiungere alla tua coda Disney+.

Queste uscite Disney+ sono state aggiunte tra il 6 e il 12 agosto.

Queste nuove aggiunte Disney+ sono fantastiche per un orologio del fine settimana.

Anche se molti di noi sono entusiasti dell’arrivo di uno spettacolo piccolo ma potente su Disney+, quella non è stata l’unica aggiunta durante la settimana. Entriamo in tutte le versioni della scorsa settimana.

Io sono Groot (10 agosto)

L’OrvilleStagioni 1-3 (10 agosto)

BluStagione 3 [25 episodes] (10 agosto)

High School Musical: Il Musical: La SerieStagione 3, Episodio 3 (10 agosto)

Correre selvaggio con Bear Grylls: la sfida (10 agosto)

Disney Summer Magic Quest (12 agosto)

Padre della sposa (12 agosto)

Il padre della sposa, parte II (12 agosto)

Ancora una volta, questa è un’altra versione pesante quando si tratta di programmi TV poiché ci sono più serie con più episodi aggiunti o in anteprima. Onestamente, sono super entusiasta di guardare Io sono Groot ma anche sui nuovi episodi di Bluey. Forse è a causa di mio nipote, ma in ogni caso, questa è un’altra settimana emozionante di uscite da Disney+.

Francamente, se non riesci a trovare qualcosa da guardare questa settimana, forse Disney+ non fa per te. Sto solo scherzando, ma onestamente, c’è molto da guardare, quindi si spera che il tuo fine settimana sia pieno fino all’orlo di contenuti Disney.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di condividere la tua watchlist nei commenti.