Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (11 novembre)

Scena tratta da ANDOR di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tutti i diritti riservati.

È difficile credere che l’anno sia quasi finito. Anche così, Disney+ si sta assicurando di avere molti contenuti per intrattenerci.

Novembre può essere un momento imperdibile quando si tratta di programmi TV e film. Dato che ora siamo ufficialmente nell’era dello streaming, però, non è un grosso problema. In ogni caso, è comunque bello sapere cosa è stato aggiunto.

Sia che tu stia guardando avanti per le vacanze o semplicemente desideri qualcosa da goderti durante un lungo weekend, non si può negare quanti contenuti ha Disney+. Inoltre, la piattaforma aggiunge sempre qualcosa di nuovo al mix.

Non importa per cosa sei dell’umore giusto, questo ultimo gruppo di versioni soddisferà sicuramente te o qualcuno con cui condividi il tuo account. Detto questo, entriamo nelle ultime aggiunte Disney+.

Questi nuovi programmi e film Disney+ illumineranno sicuramente il tuo fine settimana.

Sebbene ci siano molte fantastiche uscite in arrivo, ci sono ancora alcuni spettacoli e film che puoi goderti su Disney+, soprattutto se ami la programmazione originale della piattaforma. Analizziamo le nuove aggiunte dal 5 novembre all’11 novembre.

Ballando con le stelleEpisodio 9 (7 novembre)

AndorEpisodio 10 (9 novembre)

SvoltaStagioni 1 e 2 (9 novembre)

Gordon Ramsay: Resa dei conti inesplorata (9 novembre)

Salva la nostra squadra con David BeckhamPremiere della prima stagione (9 novembre)

Sumo fare, sumo noEpisodio 4 (9 novembre)

Il Leone RangerStagione 1 (9 novembre)

The Mighty Ducks: Game ChangerStagione 2, Episodio 7 (9 novembre)

I MontanariPremiere di 5 episodi (9 novembre)

La misteriosa società benedettinaStagione 2, Episodio 4 (9 novembre)

Il blues della macchina del tempo Tatami, Premiere della prima stagione (9 novembre)

Zootropolis+ (9 novembre)

Testimone oculare: D-Day (11 novembre)

Fuoco d’Amore (11 novembre)

Il ritorno di Mary Poppins [Sing-Along Version] (11 novembre)

Sicurezza del porto: Amburgo (11 novembre)

Mare delle Ombre (11 novembre)

Come puoi vedere, ci sono state molte nuove aggiunte mercoledì di questa settimana, soprattutto se sei un amante della TV. Sono incredibilmente entusiasta di vedere come Zootropolis+ è come il film era una delizia. Poi c’erano anche alcuni programmi per divertirti se stai pianificando qualcosa anche per il Veteran’s Day.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti.