Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (1 luglio)

“Baymax!” dei Walt Disney Animation Studios ritorna nella fantastica città di San Fransokyo dove l’affabile, gonfiabile e inimitabile robot compagno di assistenza sanitaria, Baymax (voce di Scott Adsit), si propone di fare ciò per cui era stato programmato: aiutare gli altri. La serie di capperi sanitari introduce personaggi straordinari che hanno bisogno dell’approccio distintivo di Baymax alla guarigione in più modi di quanto non si rendano conto. Creato da Don Hall, che ha diretto il film vincitore dell’Oscar® del 2014 “Big Hero 6”, “Baymax!” streaming esclusivamente su Disney+ a partire dal 29 giugno 2022. © 2022 Disney. Tutti i diritti riservati.

Disney+ rimane uno dei servizi di streaming più interessanti. Mentre la maggior parte di noi lo usa per motivi di nostalgia/comfort, il servizio di streaming aggiunge anche molti nuovi contenuti.

Naturalmente, molti di noi hanno atteso con impazienza la maggior parte delle uscite del 2022 di Disney+. Con rilasci come Cavaliere della Luna, Signora Marvele Obi-Wan Kenobic’è un po’ di qualcosa per tutti.

Anche se non ami esattamente la Disney, dovresti comunque riuscire a trovare qualcosa. Se non puoi, allora sei allergico al divertimento? Sto solo scherzando, ma Disney+ ha un catalogo enorme, quindi senza dubbio sarai in grado di trovare qualcosa. Tuttavia, la maggior parte di noi non vede l’ora di vedere alcuni orologi per il fine settimana, specialmente con l’arrivo del 4 luglio.

Entriamo in ciò che Disney+ ha rilasciato dal 25 giugno al 1 luglio.

Se stai cercando un orologio per il fine settimana delle vacanze, Disney+ ha quello che fa per te.

Che tu sia in vacanza o desideri semplicemente qualcosa di nuovo per rallegrare il tuo fine settimana, allora queste nuove aggiunte Disney+ potrebbero essere la tua tazza di tè.

Signora Marvelepisodio 4 (28 giugno)

Baymax! (28 giugno)

37 Parole, parti 3 e 4 (28 giugno)

Casa del gufostagione 2 [5 episodes] (28 giugno)

Lancia (28 giugno)

Tesori Perduti di Romastagione 1 (28 giugno)

Marvel Studios Assembled: The Making of Doctor Strange nel multiverso della follia (1 luglio)

50 sfumature di squali (1 luglio)

La nascita di Big Air (1 luglio)

Il buono, il cattivo, l’affamato (1 luglio)

Hawaiano: La leggenda di Eddie Akiau (1 luglio)

Squalo toro furioso (1 luglio)

Uccidere il tasso (1 luglio)

Lo squalo tigre più grande del mondo? (1 luglio)

Il grande bianco più grande del mondo? (1 luglio)

Come puoi vedere, la Disney si sta concentrando sugli squali poiché la Shark Week è stata per anni un enorme fenomeno culturale. Se non ti piace, potresti finalmente guardare il nuovo Baymax serie o Signora Marvel. Disney+ ti copre per il prossimo weekend festivo, indipendentemente da ciò che stai cercando.

