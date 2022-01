Nuovi programmi e film Disney+ da guardare questo fine settimana: 14 gennaio

Dal suo lancio nel 2019, Disney+ è stato uno dei preferiti dai fan e dalle famiglie Disney. Quando il servizio è stato lanciato, chiedevamo tutti a gran voce di guardare i nostri film Disney preferiti e, mentre sono ancora lì, la Disney si è un po’ ramificata.

Piuttosto che concentrarsi solo sulle proprietà Disney, ci sono anche originali di Marvel, Star Wars, National Geographic e 20th Century Studios. Nel complesso, la Disney ha davvero cambiato il gioco quando si tratta di scegliere cosa guardare dopo. Non importa chi tu sia, la Disney ha sicuramente qualcosa per farti divertire.

Tuttavia, se ti stai tenendo aggiornato sulla nuova versione, non cercare oltre perché Hidden Remote ha una guida per questo prossimo fine settimana. Ovviamente, ci concentreremo sulle uscite dalla settimana dal 10 gennaio al 14 gennaio.

A differenza di altri servizi di streaming, la Disney non rilascia quasi la stessa quantità di contenuti. Tuttavia, ecco perché vale la pena dare un’occhiata ai pochi programmi che pubblicano settimanalmente, quindi entriamo nelle novità in streaming su Disney+ questo fine settimana.

Ecco tutti gli spettacoli e i film su Disney+ del 14 gennaio

L’uscita principale per Disney+ questa settimana è facile Eterni che è uno per cui molti di noi sono stati pubblicizzati. Anche se il film non si è comportato così bene come altre proprietà Marvel e non è stato generalmente amato da tutti, non c’è dubbio che i film saranno guardati molto una volta che arriverà sul servizio di streaming. Ovviamente, questo non è l’unico contenuto rilasciato dalla Disney questa settimana.

Star Wars: Il libro di Boba Fett Episodio 3 (12 gennaio)

TUTTO Stagione 3 (12 gennaio)

Chiamato allo stato brado Stagione 1 (12 gennaio)

Betty White si scatena! (14 gennaio)

Cattura quel ragazzo (14 gennaio)

Con Eterni finalmente approdando su Disney+, non sorprende che non ci sia molto da scegliere questo fine settimana poiché la Disney punta sul fatto che molti lo guardino. Tuttavia, lo speciale di Betty White sarà senza dubbio un must per i fan dell’amata attrice. Se non sei dell’umore giusto per i supereroi o hai figli che non lo sono, allora Cattura quel ragazzo è un bel orologio di ritorno al passato per il fine settimana. Tutto sommato, è stata una settimana abbastanza buona per noi fan di Disney+.

