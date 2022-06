Non aspettarti un episodio 7 nella prima stagione di Obi-Wan Kenobi

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi*

Dopo essere stato annunciato ufficialmente per la prima volta nell’agosto 2019, Obi-Wan Kenobi è stata una delle uscite di Star Wars più attese degli ultimi anni.

Alla fine, la serie ha finalmente fatto il suo debutto il 27 maggio 2022 e ogni episodio ha offerto molto per deliziare il pubblico, dall’incontro di Obi-Wan con la giovane principessa Leia alla tanto attesa rivincita con Darth Vader, che ora sfoggia la sua iconica armatura.

Ma dopo i colpi di scena del sesto capitolo dello show, i fan si stanno rivolgendo a ciò che accadrà dopo Obi-Wan Kenobi e se ci sarà un episodio 7 o una stagione 2.

Riepilogo episodio 6 di Obi-Wan Kenobi [spoilers]

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi è arrivato mercoledì 22 giugno 2022.

In seguito agli eventi della Parte V, Obi-Wan ei sopravvissuti della rete Path corrono per fuggire dall’inseguitore Vader che è determinato a distruggere il suo ex maestro.

Per dare ai sopravvissuti e alla principessa Leia il tempo di scappare, Obi-Wan attira Vader via, portando a uno scontro sbalorditivo tra l’ex maestro e l’apprendista.

Vader si lecca le ferite dopo il duello mentre Obi-Wan torna su Tatooine mentre il giovane Luke si trova in pericolo poiché Reva è riuscita a rintracciarlo.

Per fortuna, Reva non è in grado di uccidere il bambino innocente come avrebbe fatto Darth Vader e dopo aver restituito Luke a Owen e Beru, Obi-Wan le permette di partire.

L’episodio 6 si conclude con Obi-Wan che torna nel deserto di Tatooine dove incontra un vecchio alleato, il suo ex maestro.

Ci sarà un episodio 7 di Obi-Wan Kenobi?

No, purtroppo, non ci sarà un episodio 7 in Obi-Wan Kenobi poiché la serie consiste solo di sei episodi in totale.

Dopo essere stati presentati in anteprima durante Star Wars Celebration il 27 maggio, gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono andati in onda il mercoledì, con nuovi capitoli in arrivo ogni settimana fino all’arrivo dell’episodio finale il 22 giugno.

Con solo sei episodi, questo rende Obi-Wan Kenobi la più breve delle serie di Star Wars di Disney+ finora, poiché entrambe le stagioni 1 e 2 di Il Mandaloriano aveva otto episodi ciascuno, mentre il recente Libro di Boba Fett aveva sette capitoli.

Fortunatamente per i fan di Star Wars, non c’è molto da aspettare fino all’arrivo del prossimo spettacolo Andor l’uscita è prevista per il 31 agosto.

Oltre a ciò, i fan possono aspettarsi anche la stagione 2 dell’animazione Pessimo lotto serie in arrivo nell’autunno 2022 (o autunno se preferisci) mentre la stagione 3 di Il Mandaloriano è previsto per febbraio 2023 con il Ahsoka serie che seguiranno in seguito.

Ewan McGregor e Hayden Christensen aprono la stagione 2

Prima della sua uscita, Obi-Wan Kenobi è stata annunciata come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia sarà raccontata in una sola stagione prima della fine.

Dopo l’arrivo della serie, gli attori principali Ewan McGregor e Hayden Christensen hanno entrambi parlato del loro desiderio di riprendere i loro ruoli in futuro.

Parlando a Entertainment Weekly, l’attore di Obi-Wan Ewan McGregor ha dichiarato: “È stata realizzata come una serie limitata una tantum. E in un certo senso, fa quello che volevo che facesse in termini di creare un ponte tra una storia III e IV e avvicinandomi all’Obi-Wan di Alec Guinness Una nuova speranza.”

Ma l’attore ha anche dato ai fan un barlume di speranza, dicendo: “Mi piacerebbe farne un altro? Sì, ne vorrei fare un altro”.

In un’intervista con ET Canada, Hayden Christensen ha detto della prospettiva di tornare come Darth Vader: “Sì, voglio dire, sai, assolutamente. Penso che questo sia un personaggio che risuona nella nostra cultura e in un modo molto profondo”.

“E c’è sicuramente altro da esplorare”, ha aggiunto. “Mi piacerebbe poter continuare il mio viaggio con lui”.

Il messaggio di un potenziale ritorno per Obi-Wan è stato ripreso anche da Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, che ha detto a Entertainment Weekly: “È sicuramente qualcosa di cui parliamo”.

“Principalmente perché tutti si sono riuniti e si sono divertiti così tanto”, ha continuato. “Ewan si è divertito moltissimo. Hayden si è divertito moltissimo. Quindi sicuramente da quel punto di vista, tutte le persone coinvolte adoreranno vedere che questo non finirà.

Tutti e sei gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono ora disponibili per lo streaming su Disney+ dopo la conclusione il 22 giugno 2022.

