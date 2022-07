Nell’episodio di The Soop Friendcation 1 volta e dove guardare lo spettacolo della squadra di Wooga

Nell’episodio 1 di The Soop Friendcation con l’ultimo rubacuori sudcoreano Kim Taehyung alias BTS V, gli attori sudcoreani Park Seojoon, Park Hyungsik, Choi Wooshik e il musicista Peakboy andranno in onda il 22 luglio. Prima della messa in onda dello spettacolo più atteso, dai un’occhiata alla squadra di In The Soop Wooga tempo di trasmissione internazionale, teaser e dove guardare lo spettacolo.

Per i fan di Kim Taehyung in tutto il mondo, la squadra di Wooga occupa un posto davvero speciale poiché l’amicizia tra i membri della Wooga fam ha toccato i fan nel corso degli anni.

La nascita di “Wooga”, che è una forma abbreviata di “siamo una famiglia”, è avvenuta quando V si è unito al cast del film drammatico della KBS Hwarang: The Poet Warrior Youth insieme a Park Seojoon e Hyungsik. La stretta amicizia tra il trio ha portato Seo Joon a presentare Hyungsik e V a Choi Wooshik e Peakboy.

Da allora, il Orso d’inverno crooner ha lavorato con gli amici di Wooga in più occasioni e ogni volta la loro collaborazione ha prodotto un nuovo capitolo della storia dell’intrattenimento sudcoreano.

Dal dramma Netflix di Seojoon Classe Itaewon dove V è l’OST Dolce notte è andato a raccogliere il numero più alto di #1 su iTunes (118) in tutto il mondo alla sua seconda OST Albero di Natale per il drama Netflix di Choi Wooshik che è arrivato al numero 79 della classifica nella Billboard Hot 100, la squadra di Wooga è stata inarrestabile! Ora, per la prima volta, i fan guarderanno i membri di Wooga in uno spettacolo di viaggio Nell’amicizia di Soop.

Screenshot dal teaser di In The Soop Friendcation con BTS V, Park Hyungsik, Park Seo Joon, Choi Wooshik, Peakboy, da In The Soop TV YouTube

Tempo di rilascio di Nell’amicizia di Soop episodio 1 mondiale

In The Soop Friendcation l’episodio 1 andrà in onda dall’app JTBC e JTBC Now il 22 luglio alle 21:00 KST/ 8:00 ET. Successivamente, lo spettacolo sarà disponibile in più paesi su Disney+ alle 23:00 KST/ 10:00 ET. Dai un’occhiata all’orario internazionale Disney+ sotto.

Pacific Time: 7:00 PT, 22 luglio

Ora centrale: 9:00 CT, 22 luglio

Ora orientale: 10:00 ET, 22 luglio

Ora britannica: 15:00 BST, 22 luglio

Ora europea: 16:00 CEST, 22 luglio

Ora indiana: 19:30 IST, 22 luglio

Ora filippina: 22:00 nelle Filippine, 22 luglio

Ora del Giappone: 23:00 JST, 22 luglio

Ora australiana: 22:30 ACST, 22 luglio

Ora di Singapore: 22:00, 22 luglio

Si prega di notare che Disney+ non ha confermato la messa in onda dello spettacolo in molti paesi. In tal caso, guarda lo spettacolo sull’app JTBC Now alle 21:00 KST/ 8:00 ET. Leggi tutto di seguito.

Screenshot dal teaser di In The Soop Friendcation con BTS V, Park Hyungsik, Park Seo Joon, Choi Wooshik, Peakboy, da In The Soop TV YouTube

Dove guardare In The Soop Friendcation

Nell’amicizia di Soop ep 1 andrà in onda dall’app JTBC e JTBC Now. Sebbene la versione dell’app non disponga di sottotitoli in inglese, i fan internazionali possono scaricare l’app qui (Google Play Store) o qui (IOS) per guardarla in tempo reale con gli spettatori sudcoreani.

Nel caso in cui l’app non funzioni, passa alla VPN della Corea del Sud. Cerca 인더숲 : 우정여행 nell’app JTBC Now alle 21:00 KST/ 8:00 ET e lo spettacolo dovrebbe essere disponibile per te.

Nei paesi in cui Disney+ o Disney+ Hotstar andranno in onda lo spettacolo, sintonizzati alle 23:00 KST/10:00 ET per guardare Nel Soop Versione Wooga con sottotitoli in inglese.

Nel teaser di The Soop Friendcation

V condivide che le sue “guardie sono abbassate” quando è con i membri di Wooga

Tutti i teaser di In The Soop Friendcation non hanno altro che esplosioni di gioia per i fan di Taetae ma un teaser, in particolare, ha rivelato il commovente legame di Wooga con cui il Fior di neve crooner ha condiviso come si sente a suo agio con i suoi membri Wooga dicendo che le sue guardie sono abbassate quando è con loro.

In quanto membro più giovane del gruppo, Taetae è sempre il “centro” e testimonia l’amore e l’affetto dei membri per il Scenario crooner è stata un’esperienza preziosa per i fan.

Guarda i teaser di In The Soop Friendcation di seguito.

Sei entusiasta dell’edizione di In The Soop Wooga? Guarda lo spettacolo su JTBC Now e Disney+ il 22 luglio alle 21:00 KST e alle 23:00 KST.

Per ulteriori aggiornamenti su Wooga, segui HITCKpop.

