Ms. Marvel Stagione 2 sostenuta dai fan nonostante la fatturazione della miniserie

Insieme a Signora Marvel Episodio 6 proprio dietro l’angolo su Disney Plus, i fan hanno già rivolto la loro attenzione al ritorno di Kamala Khan.

Evidenziamo la domanda dei fan per Signora Marvel Stagione 2, discutere la possibile continuazione dello spettacolo e fornire un’anteprima per l’episodio finale.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Ms. Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film The Marvels guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La serie di origine di Kamala Khan ha dimostrato di essere molto popolare all’interno del fandom e l’imminente uscita dell’episodio finale ha lasciato i fan a desiderare di più.

Un utente di Twitter ha ritwittato le informazioni sul pannello SDCC dei Marvel Studios e ha scritto che stavano “praticamente chiedendo l’elemosina” per Signora Marvel Stagione 2:

Un altro fan ha semplicemente affermato che se Signora Marvel non ottiene una seconda stagione, lo faranno da soli:

Possibilità di Ms. Marvel Stagione 2

È improbabile che Signora Marvel tornerà per la stagione 2 su Disney Plus poiché è annunciata come una miniserie.

Di solito, le miniserie o le serie limitate contengono la loro narrativa in una stagione e raramente tornano per di più. Anche se, HBO Max Piccole grandi bugie era un’eccezione a questa regola.

I fan della Marvel vogliono chiaramente un’altra serie con l’energica adolescente, anche se vedremo il ritorno di Kamala Khan Il Meraviglie l’anno prossimo.

La produttrice Sana Amanat ha anche detto a Screen Rant che spera in una seconda stagione:

“È presentata come una serie limitata per lei per fare altre cose. Come, certamente stabilisce [her as a hero], la prossima volta entrerà in The Marvels, quindi è un po’ lì. Ma dirò che spero davvero che lei faccia parte… sai, spero che avremo una stagione 2 è tutto ciò che dirò. Spero che ne facciamo parte”.

Anteprima dell’episodio 6 di Ms. Marvel e conteggio degli episodi

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 6 è prevista per mercoledì 13 luglio 2022 a Midnight PT su Disney Plus.

Dopo aver trascorso gli ultimi due episodi a Karachi, in Pakistan, Kamala Khan tornerà finalmente a casa nel New Jersey per aiutare Kamran e Bruno e i fan vedranno finalmente la sua tuta.

Signora Marvel ha sei episodi nella sua prima stagione su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel precedenti.

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: Vedere Rosso – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Episodio 5: Di volta in volta – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 13 luglio 2022

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

