**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

I Marvel Studios hanno il fandom che aspetta fino all’ultimo secondo durante ogni nuovo episodio di Signora Marvelnella speranza di ottenere una scena post-crediti.

Mentre ci avviciniamo al finale, gli spettatori si chiedono se saranno viziati questa settimana e confermiamo se l’episodio 5 ha un easter egg in più alla fine.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Ms. Marvel Episode 5 ha una scena post-crediti?

No, Signora Marvel Episodio 5, intitolato Di volta in voltanon ha una scena post-credito.

La serie ha mostrato solo una scena post-crediti finora, che è apparsa alla fine dell’episodio 1 in cui l’agente Cleary e Damage Control sono stati introdotti come una minaccia.

I Marvel Studios potrebbero seguire lo stesso schema dei precedenti spettacoli Disney Plus mantenendo il meglio fino all’ultimo, poiché si prevede che l’episodio finale di Signora MarvelEpisodio 6, conterrà una scena post-crediti.

Possibili cameo della scena post-crediti nel finale

È noto comunemente che il Signora Marvel la serie è progettata non solo per presentare Kamala Khan, ma anche per organizzare il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers, alias Captain Marvel, in Le Meraviglie – il che significa che il supereroe Kree ha un’alta possibilità di apparire.

Un’altra scommessa è un cameo di Shang-Chi o un riferimento, considerando che l’episodio 4 ha mostrato chiaramente un importante cenno ai Dieci Anelli.

Infine, gli spettatori con gli occhi d’aquila hanno notato un merito per il truccatore Chris Milone, che assiste ‘Ms. Steinfeld’. Hailee Steinfeld ha interpretato Kate Bishop in The Occhio di Falco serie, e questo errore o presa in giro da parte della Marvel potrebbe suggerire un cameo di Kate Bishop per creare Young Avengers.

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 6, l’ultimo episodio, è prevista per mercoledì 13 luglio 2022 a Midnight PT su Disney Plus.

La serie ha un numero di episodi di sei nella sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel precedenti.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: Vedere Rosso – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Episodio 5: Di volta in volta – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 13 luglio 2022