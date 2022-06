Ms. Marvel Episode 4 ha una scena post-crediti?

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 4 si è concluso con un cliffhanger che viaggia nel tempo per Kamala Khan e i fan stavano aspettando con impazienza una scena post-crediti.

Confermiamo se Signora Marvel L’episodio 4 ha una scena post-crediti, fornisce un riepilogo dell’episodio 4 e rivela la data di uscita del penultimo episodio in arrivo.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Ms. Marvel ha una scena post-crediti?

No, Signora Marvel Episodio 4, intitolato Vedere Rossonon ha una scena post-credito.

La serie Disney Plus ha caratterizzato finora solo una scena post-crediti, che appare alla fine dell’episodio 1 quando Damage Control è stato introdotto come una minaccia.

Nella solita moda della Marvel con i suoi spettacoli Disney Plus, si prevede che l’episodio finale di Signora MarvelEpisodio 6, conterrà una scena post-crediti.

Riepilogo episodio 4

Kamala Khan e Muneeba si sono recati a Karachi, in Pakistan, nell’episodio 4 per visitare la nonna e la madre. Tuttavia, Kamala ha pianificato di parlare del braccialetto e della sua visione del treno con la sua Nani.

Anche la relazione di Muneeba con sua madre è stata esplorata e Kamala ha creato un nuovo alleato in Kareem, alias The Red Dagger, che ha lavorato con lei in una lotta contro il Djinn, che è riuscito a sfuggire a Damage Control.

Kamala ha finito per usare il suo braccialetto come difesa contro un attacco in arrivo, che l’ha trasportata nella partizione dell’India a Karachi, individuando il treno dalla sua visione che stava precedentemente cercando.

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 5 è prevista per mercoledì 6 luglio 2022 a Midnight PT su Disney Plus.

La serie consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel precedenti.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: Vedere Rosso – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Una nuova clip dell’episodio di Ms. Marvel di domani ci offre una prima occhiata a Red Dagger e Walid di Farhan Akhtar. pic.twitter.com/Jdk0A0otoZ — Ms. Marvel News (@MsMarvelNews) 28 giugno 2022

La signora Marvel lo è adesso in streaming su Disney Plus.

