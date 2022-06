Ms. Marvel Episode 4 data di uscita, ora di rilascio globale e trama esplorate

**Attenzione – Spoiler avanti per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 3 ha alzato la posta in gioco per Kamala Khan, poiché il suo braccialetto ancestrale attira visitatori indesiderati.

Confermiamo la data e l’ora di rilascio di Signora Marvel Episodio 4, fornisci un riepilogo dell’episodio 3 e visualizza in anteprima la puntata seguente.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 4 è prevista per mercoledì 29 giugno 2022 su Disney Plus.

Gli abbonati hanno davanti a sé mercoledì mattina meno stressanti, come Signora Marvel gli episodi andranno in onda indipendentemente su Disney Plus ora che il Obi-Wan Kenobi il finale è andato in onda.

Seguendo lo stesso schema di altri spettacoli Disney Plus, l’episodio 4 arriverà a Midnight PT negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Riepilogo episodio 3 e anteprima episodio 4

Signora Marvel L’episodio 3 ha introdotto Najma, la madre di Kamran, ei suoi alleati come membri del ClanDestine, o Djinn da un’altra dimensione.

Durante il matrimonio di suo fratello, Kamala si è presto resa conto che Najma e l’altro Djinn erano disposti a fare qualsiasi cosa per usare il braccialetto di Kamala per tornare a casa e ha causato abbastanza scena.

Con Bruno ferito e il Djinn arrestato da Damage Control, Kamala aveva molto da spiegare ai suoi genitori e una sorprendente telefonata della sua Nani ha organizzato il prossimo episodio.

L’episodio 4 vedrà Kamala fare un viaggio a Karachi per vedere la sua Nani dopo che è stato rivelato che entrambi hanno visto una visione di un treno da quel luogo.

Damage Control tenterà di impedire ai Djinn di causare scompiglio, ma per quanto tempo? Bruno potrebbe anche essere fuori dai giochi per l’infortunio, che potrebbe convincerlo a partire per il Caltech alla fine.

Inoltre, Kamala dovrà anche spiegare i suoi poteri a Nakia, che è rimasta sorpresa dal fatto che non le fosse stato detto in primo luogo.

Conteggio episodi della signora Marvel e programma di rilascio

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel, tra cui Cavaliere della Luna e altro ancora.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

