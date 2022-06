Ms. Marvel Episode 2 data di uscita, ora di rilascio globale e trama esplorate

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel ha sorpreso molti fan della Marvel offrendo un primo episodio esemplare su Disney Plus e il fandom è entusiasta di saperne di più.

Confermiamo la data di uscita e l’ora di uscita globale dell’episodio 2, discutiamo della trama in arrivo e forniamo una guida agli episodi per il resto della serie.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Ms. Marvel Episode 2 data di rilascio e ora di rilascio globale

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 2 è prevista per mercoledì 15 giugno 2022 su Disney Plus.

La fascia oraria del mercoledì dello spettacolo ha reso la mattinata infrasettimanale intensa per gli abbonati, come Signora Marvel gli episodi verranno presentati in anteprima contemporaneamente alle nuove puntate di Obi-Wan Kenobi.

Seguendo lo stesso schema di altri spettacoli Disney Plus, l’episodio 1 arriverà a Midnight PT negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Trama dell’episodio 2

L’episodio 2 vedrà Kamala alle prese con i suoi nuovi poteri e Bruno sarà una spalla su cui appoggiarsi poiché è l’unico a saperlo.

Kamala dovrà anche sopportare le conseguenze della scoperta dei suoi genitori del suo tradimento per partecipare ad AvengersCon, cosa che potrebbe vederla messa a terra.

La scena post-crediti dell’episodio 1 mostrava Damage Control e la loro preoccupazione per i nuovi poteri di Kamala, ma sono una minaccia?

L’episodio 2 vedrà la caccia di Damage Control iniziare insieme a una migliore interazione con l’interesse amoroso Kamran.

Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel?

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel tra cui Loki, Occhio di Falcoe altro ancora.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: 15 giugno 2022

Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

