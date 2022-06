**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Iman Vellani ha debuttato come Kamala Khan, alias Signora Marvelnella nuova serie Disney Plus, e i fan hanno accolto calorosamente l’attore.

Confermiamo se l’episodio 1 ha una scena post-crediti, spieghiamo la scena in questione e vediamo quali teorie hanno escogitato finora i fan.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 8969 La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/m9EX0f6V11Y/hqdefault.jpg 973000 973000 centro 13872

Ms. Marvel Episode 1 ha una scena post-crediti?

Sì, Signora Marvel Episodio 1, intitolato Generazione Perchéha una scena post-credito all’inizio.

La scena mostra un paio di agenti che sono stati informati dei nuovi poteri cosmici di Kamala Khan e la loro prossima mossa è portarla dentro.

Questa clip suggerisce che la prima minaccia di Kamala comincerà a formarsi nell’episodio 2, mentre tenta di sfruttare i suoi nuovi poteri dal braccialetto del suo parente.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #MsMarvel non riesco a credere che questo mf sia apparso nella scena dei titoli di coda. Ora vuole rovinare la vita di un altro bambino. pic.twitter.com/kwHpK5p40v — Guardian Of Omniverse (@guardianomni) 8 giugno 2022

I fan della Marvel hanno le loro teorie

A prima vista, sembrerebbe probabile che gli agenti stiano lavorando per la divisione Damage Control, vedendo il ritorno dell’Agente Cleary dopo il suo debutto in Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa.

Tuttavia, gran parte del fandom è convinto che l’agente Cleary sia in realtà uno Skrull sotto mentite spoglie, il che si allineerebbe con i cattivi visti in Capitan Marvel.

Altre teorie suggeriscono che Damage Control fungerà da principale antagonista contro i Young Avengers, e l’apparizione della divisione nei recenti progetti di Fase 4 sembra predisporre l’arrivo del gruppo nel prossimo futuro.

Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel?

Signora Marvel è composto da sei episodi all’interno della prima stagione su Disney Plus, che sembra essere lo schema principale per la maggior parte degli spettacoli Marvel sulla piattaforma di streaming.

Nel programma di seguito, riveliamo le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente con la Disney, e i titoli degli episodi verranno aggiornati man mano che vengono annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: 15 giugno 2022

Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

Di Jo Craig – [email protected]

In altre notizie, Sweet Tooth stagione 2: la serie Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione?