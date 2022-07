Ms Marvel avrà un episodio 7? Spiegazione del futuro dell’MCU di Kamala Khan

Dopo i misteri di Moon Knight e il trauma condiviso di Marc Spector e Stephen Grant, Ms Marvel è stata una boccata d’aria fresca tanto necessaria mentre Kamala Khan ha mosso i suoi primi passi nel MCU.

La serie è stata un divertimento pieno di divertimento poiché a Kamala, una grande fan dei supereroi, sono stati concessi i propri poteri, ma la possibilità di diventare lei stessa un eroe ha una serie di sfide.

Ma dopo gli eventi esplosivi dell’episodio 6, cosa accadrà dopo per Kamala Khan? Ci sarà un episodio 7 di Ms Marvel o apparirà in un film futuro?

Riepilogo episodio 6 di Ms Marvel

L’episodio 6 di Ms Marvel è finalmente arrivato su Disney+ mercoledì 13 luglio 2022.

Intitolato No Normal, l’episodio vede Kamala tornare a Jersey City dopo i suoi exploit in Pakistan, ma non è ancora fuori pericolo poiché il Department of Damage Control (DODC) intensifica i suoi sforzi per trovare i superpoteri Kamala e Kamran.

Dopo che Damage Control si è infiltrato nella scuola di Kamala, lei e Kamran si alleano nella sparatoria e riescono a sfuggire alla cattura mentre l’agente Deezer del DODC è sospeso per aver attaccato la scuola.

Tornata a casa, l’identità di Kamala come eroe è allo scoperto e suo padre aiuta a trovare il suo nome da supereroe, Ms Marvel.

Una settimana dopo, Bruno rivela a Kamala che i suoi geni sono mutati da quelli della sua famiglia, il che conferisce a Kamala i suoi poteri.

Ms Marvel avrà un episodio 7?

No, Ms Marvel non presenterà un episodio 7 nella prima stagione.

Questo perché la serie è composta solo da sei episodi in totale.

La durata della stagione rispecchia molti dei programmi TV della Marvel con sei episodi – vale a dire The Falcon And The Winter Soldier, Loki, Hawkeye e Moon Knight – mentre WandaVision e l’animazione What If..? entrambi includevano nove capitoli.

Dopo che Ms Marvel è stata presentata in anteprima l’8 giugno, la serie è andata in onda settimanalmente su Disney+ fino all’arrivo del sesto e ultimo capitolo il 13 luglio, con il programma di uscita dello spettacolo che appare come segue:

Generazione Perché | 8 giugno schiacciato | 15 giugno Destinato | 22 giugno Vedendo il rosso | 29 giugno Più e più volte | 6 luglio Non normale | 15 luglio

Quali sono le prospettive per la signora Marvel?

Dopo la conclusione dei primi sei episodi di Ms Marvel, Kamala Khan tornerà al MCU in The Marvels, un film che funge da sequel di Captain Marvel del 2019.

La sua apparizione nel film viene presa in giro in una scena a metà dei titoli di coda nell’episodio 6 di Ms Marvel, dove il braccialetto di Kamala si illumina e lei scambia misteriosamente di posto con Carol Danvers, che appare nella camera da letto di Kamala al suo posto.

La scena è stata anche seguita da un intertitolo con la scritta: “Ms Marvel tornerà in The Marvels”.

Al momento non ci sono piani per una seconda stagione di Ms Marvel poiché lo spettacolo è stato annunciato come una miniserie limitata, il che significa che la storia delle origini di Kamala viene raccontata in una sola stagione prima della fine.

Ma mentre l’avventura di Ms Marvel sul piccolo schermo potrebbe essere finita, per ora tornerà sugli schermi cinematografici in The Marvels, che uscirà il 28 luglio 2023.

Ms Marvel è disponibile per lo streaming completo su Disney+ dopo il finale andato in onda il 13 luglio 2022.

