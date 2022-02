Moon Knight non arriverà su Disney+ a febbraio 2022

La prossima puntata del MCU in arrivo su Disney+ è Cavaliere della Luna, uno dei progetti Marvel più attesi quest’anno. Sfortunatamente, la serie Marvel non arriverà a febbraio 2022, ma non sarà da meno! Ecco tutto ciò che sappiamo sull’uscita di Cavaliere della Luna, finora.

Per quanto ami la piattaforma Disney+, al di fuori dei contenuti di Star Wars e Marvel, non c’è abbastanza disponibile nel servizio per intrattenere i fan. Tuttavia, questo è il motivo per cui Disney+ è sempre sicuro di far arrivare le prelibatezze di Star Wars e Marvel. Al momento, ci stiamo godendo Il libro di Boba Fett, e tra poche settimane passeremo al nostro altro franchise preferito, la Marvel, con l’arrivo di Cavaliere della Luna.

Il mondo della Marvel ha così tanti personaggi che dobbiamo ancora incontrarli tutti in forma live-action! Ma presto ci verrà presentato un altro, Moon Knight alias Stevan Grant alias Marc Spector (sì, è complicato, soffre di disturbo dissociativo dell’identità). Il personaggio sarà interpretato da Oscar Isaac.

Inoltre, la serie vede anche Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow, un leader di una setta che vuole che Marc Spector abbracci e incoraggi la sua “oscurità interiore”, e Gaspard Ulliel e May Calamawy, tra gli altri.

Data di uscita della prima stagione di Moon Knight

I fan non incontreranno il personaggio questo mese, ma mancano solo poche settimane alla premiere. Cavaliere della Luna la prima stagione sarà presentata in anteprima su Disney+ mercoledì 30 marzo. Non mancare!

Cavaliere della Luna la stagione 1 è composta da soli sei episodi, ma è stata sviluppata con il potenziale per avere stagioni aggiuntive (a differenza di Wanda Vision). Detto questo, incrociamo le dita, la serie viene prontamente rinnovata e otteniamo ancora più episodi.

Guarda il trailer di Moon Knight

Per guardare la serie in arrivo, avrai bisogno di un account con Disney+, quindi se non ne hai già uno, ora è un ottimo momento per iscriverti in modo da poter controllare tutto ciò che la piattaforma ha da offrire.