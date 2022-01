Moon Knight ha poteri quanto è forte il nuovo protagonista della Marvel?

Il primo trailer esteso della nuova serie Marvel, Moon Knight, è uscito il 17 gennaio 2022.

Oscar Isaac interpreterà il protagonista dello show, Marc Spector e il suo alter ego, Moon Knight, che uscirà su Disney+ a marzo 2022.

Screenshot – Trailer di Moon Knight, Marvel 18 gennaio 22

Spiegazione delle origini comiche di Moon Knight

La Marvel ha presentato Moon Knight come un cattivo nel suo fumetto del 1975, Werewolf by Night # 32, dove è stato assunto da “The Committee” per uccidere il ruolo principale di Jack Russel.

È poi diventato una serie regolare in Defenders, Peter Parker e The Spectacular Spider-Man, prima che la sua serie solista fosse pubblicata nel 1980.

Marc Spector è il figlio di un rabbino sopravvissuto alla persecuzione nazista. Nel tentativo di separarsi dalla storia e dalle convinzioni della sua famiglia e stabilire la propria strada, diventa un pugile, entrando infine nei Marines e poi nella CIA.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Dopo una serie di tradimenti, espelle la sua morale e cade nel lavoro mercenario. Quando un datore di lavoro lo lascia per morto in un aspro deserto egiziano, trova miracolosamente un’antica tomba dove gli viene offerta una seconda possibilità di vita dal dio della luna, Khonshu.

In cambio, Spector diventa Moon Knight, un agente terrestre per volontà di Khonshu.

… seguendo ok?

Quali sono i poteri di Moon Knight?

La carriera di Spector nella CIA e il lavoro successivo hanno migliorato le sue capacità di boxe, aumentando la sua forza e resistenza e consentendogli un alto grado di abilità tattiche e strategiche.

È un campione in diverse arti marziali e può parlare più lingue. Tuttavia, si dice che questi poteri siano spesso contrastati dal suo stato mentale irregolare, poiché è incline alla depressione e al disturbo dell’identità multipla.

In tutti i fumetti, viene mostrato che manifesta attacchi di poteri soprannaturali, inclusa una maggiore forza durante la luna piena, sogni e visioni profetici e la capacità di drenare l’energia di un altro attraverso il contatto fisico.

Quanto è forte il nuovo protagonista della Marvel?

Nel suo stato naturale, Moon Knight può essere considerato relativamente debole rispetto ad altri personaggi del suo universo.

Tuttavia, la sua forza fisica aumenta drammaticamente quando c’è la luna piena.

Si dice in The Official Handbook of the Marvel Universe #9, che in queste notti, Spector può sollevare fino al doppio del suo peso corporeo, che equivale a 450 libbre.

