Moon Knight ha cancellato le voci sfatate tra le candidature agli Emmy della Marvel

Cavaliere della Luna è il discorso della città all’interno del fandom Marvel attualmente e la nuova voce sul blocco è che è stato cancellato. Proprio come lo spettacolo stesso, non tutto è come sembra.

Confermiamo se Cavaliere della Luna è stato cancellato o meno, discuti la fonte della voce di cancellazione e fornisci una guida agli episodi per la serie Disney Plus.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Candidature ai Marvel’s Emmy Awards

Variety ha recentemente riferito che i Marvel Studios hanno presentato un trio di spettacoli agli Emmy Awards per essere presi in considerazione, dopo Wanda Vision è riuscito a ottenere 23 nomination ai Primetime Emmy Award.

Il rapporto ha anche confermato che lo studio aveva intenzione di presentare Loki nella categoria Serie Limitata, a fianco Occhio di Falco e Cavaliere della Luna. Tuttavia, perché Loki è stato confermato per la Stagione 2, la sua continuazione squalifica automaticamente la serie da questa particolare categoria a causa delle seguenti normative:

“Il programma deve raccontare una storia completa e non ricorrente e non avere una trama in corso o personaggi principali nelle stagioni successive”.

Come Occhio di Falco e Cavaliere della Luna sono stati accettati in questa categoria, tutto ciò conferma che entrambi gli spettacoli non riceveranno una seconda stagione, accendendo voci di cancellazione.

Marvel Studios | Disney+

Moon Knight è stato cancellato?

No, Cavaliere della Luna non è stato cancellato perché i Marvel Studios hanno pianificato solo una stagione per Cavaliere della Lunaetichettando lo spettacolo come una “miniserie”, nota anche come serie limitata.

Come con Wanda Vision, Il falco e il soldato d’invernoe Occhio di Falco, Cavaliere della Luna seguirà lo stesso schema concludendo la sua narrativa all’interno dei sei episodi della prima stagione.

Gli unici spettacoli Disney Plus a continuare in una seconda stagione saranno Loki e la serie animata Cosa succede se…?.

Marvel Studios | Disney+

Guida agli episodi di Moon Knight

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi nella sua prima stagione, con ogni puntata della durata di 40-50 minuti.

Di seguito, abbiamo fornito una guida agli episodi delle prossime puntate, completa di date di messa in onda da segnare nel calendario:

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: TBA – Mercoledì 27 aprile 2022

Episodio 6: TBA – Mercoledì 4 maggio 2022

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

