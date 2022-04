Moon Knight episodio 4 urla di Indiana Jones e la mummia

Cavaliere della Luna l’episodio 4 offre un’esperienza epica simile a un indiana Jones film. In un mondo in cui Oscar Isaac brilla nei panni di Steven Grant e Marc Spector, i creatori hanno regalato ai fan della Marvel una sorpresa davvero unica. Oltre alle straordinarie interpretazioni di May Calamawy nei panni di Layla El-Faouly e Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow, Cavaliere della Luna presenta una storia intrigante che continua a costruire sin dal primo episodio.

All’inizio di questo episodio, i fan si rendono conto che Steven e Marc sono privi di super poteri da quando Khonshu è stato seppellito nella pietra. Chiamato giustamente “La tomba”, Cavaliere della Luna l’episodio 4 è completamente (e divertente) incentrato sul funzionamento interno di un antico luogo di sepoltura. Steven e Layla si ritrovano soli nel deserto egiziano prima di raggiungere la tomba, e una cosa è certa, Layla è estremamente capace ed è chiaro che può affrontare chiunque o qualsiasi cosa.

Layla fa la maggior parte del lavoro pesante all’inizio di questo episodio. Fa letteralmente rotolare uno Steven privo di sensi giù per una collina nel deserto mentre i proiettili volano da un camion in avvicinamento. Steven è fortunato ad avere un partner così prezioso e gestisce rapidamente il problema prima che continuino verso la tomba.

L’episodio 4 di Moon Knight racconta un’avventura in stile Indiana Jones con un pizzico di The Mummy

Senza i poteri di Khonshu, Steven spera di fare affidamento sulla “memoria muscolare” di Marc per uscire da situazioni difficili. Anche se non è un combattente, è chiaro che Layla è dominante. Mentre esplorano il labirinto della tomba, incontrano un essere ultraterreno che sta smembrando una persona nella stessa stanza in cui stanno cercando di nascondersi. Diciamo solo: “Grazie, creatori”, per aver offuscato quelle sequenze, perché il pensiero di cadere organi interni in barattoli è letteralmente abbastanza stridente da immaginare, per non parlare di vedere.

Torniamo alla meraviglia di Layla. Questo antico mostro egiziano arriva dopo che Layla e i fan sono testimoni mentre Layla viene trascinata nell’oscurità. Questo è il momento in un film dell’orrore in cui sai che un personaggio è sparito per sempre. I fan vedranno Layla fare irruzione nell’oscurità una volta che tenterà di scappare prima di essere tirata indietro. Poi, per un momento, silenzio.

Irrompe attraverso la caverna con il braccio spezzato della creatura tra le mani. Il mostro cerca di sopraffarla con la forza, ma Layla persevera e la lancia (e se stessa) oltre il limite in un enorme baratro. Il pensiero di tirarmi su dalla punta delle dita è nel migliore dei casi ridicolo, ma vedere Layla farlo è un tale sollievo. È un personaggio fantastico, quindi è importante sapere che può respingere le reliquie demoniache e uscire da situazioni difficili da sola.

Cavaliere della Luna l’episodio 4 ci regala un periodo in cui Layla e Steven sono separati. Questo ci dà un’idea della morte del padre di Layla mentre Harrow la affronta e punta il dito verso Marc. Mentre sta cercando di mettere un cuneo tra la coppia sposata, Steven trova il luogo di riposo perduto di Alessandro Magno. Lo scopo di questa corsa avventurosa tra loro e Harrow è trovare l’artefatto che resusciterà Ammit dalla morte. Se riescono a impedire a Harrow di ottenerlo, possono impedire all’antico dio di riapparire e porre fine alla vita di coloro che devono ancora fare il male.

Il lavoro di Harrow che punta il dito, costringe Layla a confrontarsi con Marc sulla morte di suo padre. Marc ammette di essere lì e di essere stato tradito dal suo partner mercenario. Oltre all’uccisione degli altri archeologi, incluso il padre di Layla, anche Marc è stato colpito a colpi di arma da fuoco e dato per morto. Nonostante tutte le apparenze, Layla afferma l’ovvio: “Ma hai portato un assassino direttamente da lui”.

La consapevolezza che suo padre è stato ucciso in qualche modo a causa di Marc è devastante, ma non finisce qui. Harrow ei suoi discepoli entrano nella stanza e trovano Marc che brandisce un’ascia d’oro. Sebbene gli sia stata offerta la possibilità di farsi da parte ed essere libero, non è mai stata davvero un’opzione praticabile. Marc uccide alcune persone prima che accada l’impensabile. Harrow estrae una pistola e gli spara al petto. È scioccante, ma peggiora quando la pistola viene sollevata di nuovo e il grilletto viene premuto ancora una volta.

Il nostro eroe ricade nella piscina circostante la tomba e il suo corpo sprofonda nelle profondità infinite. La traiettoria della trama si intreccia mentre gli spettatori si ritrovano completamente da qualche altra parte. In una scena simile a predatori dell’arca perduta, i fan guardano una sequenza da sogno che si svolge prima di rendersi conto che Marc si è svegliato negli sterili confini di un ospedale psichiatrico. Era tutto un sogno? L’ospedale è un’illusione?

Tutto si riunisce in un modo così unico in cui Marc tenta di scappare, ma trova Steven rinchiuso in un sarcofago. Sono faccia a faccia. Oscar Isaac interpreta entrambi i ruoli davanti ai nostri occhi ed è un momento incredibile. Mentre tentano di fuggire, passano davanti a un altro sarcofago, suggerendo ancora una volta una terza personalità sconosciuta all’interno del corpo di Steven e Marc, ma lo lasciano andare. Cosa potrebbe esserci di più inquietante che interrogarsi in un ospedale; dove tutto sembra essere un promemoria di tutto ciò che è accaduto prima della sparatoria?

Le urla di Steven e Marc alla fine ti diranno tutto ciò che devi sapere. Quello che vedono li inorridisce e il valore di intrattenimento di non sapere cosa sta succedendo alla fine Cavaliere della Luna l’episodio 4 è emozionante. Questa serie è magica!

A cosa hai pensato Cavaliere della Luna episodio 4? Ti aspettavi di vedere creature demoniache o un ippopotamo in questo episodio? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!

