Moon Knight Episodio 4 spiegato dopo il grande colpo di scena della Marvel

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna Episodio 4**

La Marvel lo ha fatto di nuovo offrendo un altro quarto episodio rivoluzionario Cavaliere della Lunalo stesso degli spettacoli passati Wanda Vision, Occhio di Falcoe altro ancora.

Spieghiamo il finale sconvolgente dell’episodio 4, discutiamo di come rispecchia il materiale originale e suggeriamo come continuerà la narrazione.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Riepilogo episodio 4 di Moon Knight

Episodio 4, intitolato La tombaha visto Marc/Steven collaborare con Layla per entrare nella tomba di Ammit, sulla scia di Arthur Harrow e dei suoi uomini.

Nella speranza di fermare la resurrezione di Ammit da parte di Artù, Steven inizia a cercare l’ushabti del dio, conducendolo al grande sarcofago di Alessandro Magno, identificato dalle scritture macedoni.

Steven conferma che Alessandro Magno era la voce di Ammit e procede a trovare l’ushabti nella gola del suo cadavere.

Spiegazione del finale dell’episodio 4

Dopo che Marc ha preso il controllo del corpo, attacca gli uomini di Harrow che lo affrontano, portando Arthur a sparare a Marc due volte al petto facendolo perdere i sensi.

Mentre Marc si allontana, presumibilmente fino alla morte, si sveglia in un brillante manicomio bianco, incontrando Layla come paziente e Arthur come suo medico. Anche molti altri personaggi, inclusa Donna del negozio di articoli da regalo, appaiono come pazienti.

Nel tentativo di fuggire dal manicomio, dopo aver avuto una seduta con il medico di Ethan Hawke che tenta di convincerlo che è pazzo, Marc trova il suo alter ego Steven intrappolato in un sarcofago e lo rilascia. Un altro sarcofago viene mostrato ma non aperto, suggerendo la terza personalità di Marc Spector dei fumetti, Jake Lockley.

Nella scena finale dell’episodio, Marc e Steven si imbattono nella dea egizia Taweret, che spaventa visibilmente la coppia, tuttavia, potrebbe essere il loro viaggio di ritorno alla realtà.

Alcuni hanno ipotizzato che Marc sia attualmente in coma dopo che gli hanno sparato, o l’avventura di Marc e Steven con Layla è stata solo un’illusione per tutto il tempo?

Marc è in coma o la realtà che abbiamo visto prima era un fake?

Con Marc alla deriva verso la morte, in uno stato simile a come Khonshu lo trovò per la prima volta, Marc sembra vivere una realtà alternativa simile a quelle vissute durante il coma.

Il finale dell’episodio è in realtà direttamente dalla corsa a fumetti di Jeff Lemire, dove il dottor Emmet procede ad attirare Marc alla follia nel tentativo di separarlo dalle altre sue personalità.

La stessa narrazione ha visto anche Khonshu imprigionare Marc in un ospedale psichiatrico per fargli affrontare i suoi alter ego e per Marc per combattere la sua follia.

Sembrerebbe che l’episodio 4 stia prendendo in prestito brevemente il materiale di Lemire, ma la dea ippopotamo egiziana, Taweret, potrebbe essere la porta di Marc alla realtà, poiché Tawaret è il dio della rinascita capace di resurrezione.

Inoltre, prima che Khonshu venisse imprigionato nella pietra, disse a Steven di dire a Marc di liberarlo. Mentre vediamo Marc liberare la sua personalità, potrebbe essere possibile che Marc si imbatta in Khonshu in questa realtà e rilasci anche lui.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

