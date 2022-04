Moon Knight Episode 6 anticipa il ritorno di Khonshu per combattere Arthur Harrow

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna**

Episodio 5 di Cavaliere della Luna ha portato abbastanza peso emotivo da garantire a tutti i fan della Marvel una settimana di riposo dal lavoro, ma l’episodio 6 promette il grande ritorno.

Forniamo un riepilogo di ciò che è accaduto nell’episodio 5, discutiamo di cosa c’è in serbo per il finale e confermiamo il conteggio degli episodi del sesto spettacolo Marvel di Disney Plus.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Riepilogo episodio 5 di Moon Knight

Come previsto, Cavaliere della Luna Episodio 5, intitolato Asiloha mantenuto il pubblico saldamente radicato con Marc e Steven all’interno dell’istituto che è stato il grande colpo di scena la scorsa settimana.

Gli spettatori hanno subito confermato che l’ippopotamo sorprendente era Taweret, che è arrivato per trasportare Marc e Steven attraverso il limbo durante il loro viaggio attraverso la morte.

Affinché Marc e Steven potessero entrare nel Campo delle Canne – l’equivalente del paradiso nella mitologia egizia – entrambe le personalità hanno dovuto lavorare insieme per creare una simbiosi al fine di bilanciare la bilancia di Ma’at.

Marc e Steven, quindi, intraprendono un viaggio attraverso la vita di Marc, rivelando il momento in cui Steven è stato creato per consentire a Marc di sfuggire al tumulto emotivo causato dalla madre violenta, che ha incolpato Marc per la morte accidentale di suo fratello.

Durante il loro viaggio, Taweret vede che Arthur è riuscito a resuscitare Ammit, poiché molte anime sono state condannate al Duat – l’equivalente dell’inferno – prima del loro tempo, e accetta di aiutare a resuscitare Marc e Steven se riescono a bilanciare la loro bilancia.

L’episodio si conclude con il tempo che scade e la coppia cade in un’imboscata da parte delle anime dei Duat, finendo con Steven che salva Marc e di conseguenza finisce con lui che cade in mare e si trasforma in sabbia.

Marvel Studios | Disney+

Cosa ha in serbo l’episodio 6, il finale?

Cavaliere della Luna L’episodio 6 sarà presentato in anteprima mercoledì 4 maggio 2022, su Disney Plus, che funge da finale della serie.

Il titolo dell’episodio non è stato confermato, tuttavia, The Cosmis Circus ha riferito che l’episodio sarà intitolato Dei e mostri.

Trailer precedenti per Cavaliere della Luna ha confermato che c’è ancora una battaglia tra Moon Knight e Arthur Harrow, il che significa che il ritorno di Khonshu è imminente.

Con Steven fuori dal roster, per ora, Marc dovrà fidarsi di Taweret per resuscitarlo e aiutare a riportare Khonshu dagli ushabti, giusto in tempo per porre fine al regno di Arthur.

Immagine dalla Disney.

Conteggio episodi di Moon Knight

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi nella sua prima stagione, con ogni puntata della durata di 40-50 minuti.

Di seguito, abbiamo fornito una guida degli episodi alle puntate, completa dei loro titoli per una facile navigazione:

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: Asilo – mercoledì 27 aprile 2022

– mercoledì 27 aprile 2022 Episodio 6: TBA – Mercoledì 4 maggio 2022

Immagine dalla Disney.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

