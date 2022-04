Moon Knight Episode 5 offrirà più colpi di scena nella tomba, afferma il co-regista

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna Episodio 4**

I fan della Marvel hanno imparato ad aspettarsi grandi cose dal quarto episodio degli spettacoli Disney Plus dello studio, e nonostante l’ultimo episodio di Cavaliere della Luna essendo un punto di svolta, secondo quanto riferito ci sono altre sorprese in arrivo.

Confermiamo la data di uscita di Cavaliere della Luna Episodio 5, fornisci un breve riassunto e rivela ciò che il co-regista sta dicendo su ciò che ci aspetta.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Data di uscita dell’episodio 5 di Moon Knight e riepilogo dell’episodio 4

Cavaliere della Luna L’uscita dell’episodio 5 è prevista per mercoledì 27 aprile 2022 e il titolo dell’episodio non è stato ancora rilasciato.

Nuovi episodi appaiono su Disney Plus alle 00:00 PT / 3:00 ET e alle 8:00 GMT, tuttavia, la Disney ha caricato nuovi episodi con 10 minuti di anticipo a volte.

Durante l’episodio 4, Marc/Steven e Layla iniziarono a cercare l’ushabti di Ammit, nella speranza di fermare la resurrezione del dio da parte di Artù, portandoli al grande sarcofago di Alessandro Magno.

Dopo che Marc ha preso il controllo del corpo, attacca gli uomini di Harrow che lo affrontano, portando Arthur a sparare a Marc due volte al petto facendolo perdere i sensi.

Mentre Marc si allontanava, presumibilmente fino alla morte, si risvegliò in un brillante manicomio bianco, incontrando Layla come paziente e Arthur come suo medico. Anche molti altri personaggi, inclusa Donna del negozio di articoli da regalo, sono apparsi come pazienti.

Nel tentativo di fuggire dal manicomio, dopo aver avuto una seduta con il medico di Ethan Hawke che tenta di convincerlo che è pazzo, Marc trova il suo alter ego Steven intrappolato in un sarcofago e lo rilascia.

Nella scena finale dell’episodio, Marc e Steven si imbattono nella dea egizia, Taweret.

Aaron Moorhead promette più sorprese negli episodi cinque e sei

Parlando con Entertainment Weekly, all’indomani dell’episodio 4, i registi Justin Benson e Aaron Moorhead hanno analizzato la scena dell’asilo per gli spettatori e hanno attribuito l’ispirazione ai fumetti di Jeff Lemire.

Moorhead ha anche anticipato altre sorprese in serbo per i restanti due episodi, proprio quando i fan pensavano che non potesse andare meglio:

“Penso che se sei stato sorpreso dall’episodio 4, preparati a essere sorpreso di nuovo dagli episodi 5 e 6. So che suona solo come un piccolo tag carino, ma ti prometto che in realtà è così.”

Guida agli episodi di Moon Knight

Moon Knight è composto da sei episodi nella sua prima stagione, con ogni puntata della durata di 40-50 minuti.

Di seguito, abbiamo fornito una guida agli episodi delle prossime puntate, completa di date di messa in onda da segnare nel calendario:

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: TBA – Mercoledì 27 aprile 2022

Episodio 6: TBA – Mercoledì 4 maggio 2022

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, quanti episodi ci sono nella sesta stagione di Better Call Saul?