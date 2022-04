**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna**

I fan della Marvel erano emotivamente sfiniti dopo Cavaliere della Luna Episodio 5, con la maggior parte che spera in una scena dopo i titoli di coda per lenire lo shock della perdita di un favorito dai fan.

Confermiamo se Cavaliere della Luna L’episodio 5 ha una scena post-crediti, fornisce un riepilogo della puntata e discute di cosa c’è in serbo per il finale.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Riepilogo episodio 5 di Moon Knight

Cavaliere della Luna Episodio 5, intitolato Asiloha visto Marc e Steven rimanere all’interno del manicomio – ora noto come Putnam Psychiatric Hospital – con Taweret, la dea ippopotamo egiziana, che li stava scortando nel loro viaggio verso la morte.

Taweret spiega a Marc e Steven che devono lavorare insieme per bilanciare la bilancia di Ma’at e passare al Campo di Canne.

Viaggiando attraverso gli eventi della vita di Marc, viene rivelato che Steven è stato creato per permettere a Marc di sfuggire alla madre violenta, che ha incolpato Marc per la morte accidentale di suo fratello.

Dopo che è diventato chiaro che Arthur era riuscito a resuscitare Ammit, Taweret ha accettato di aiutare a resuscitare Marc e Steven se riescono a bilanciare la loro bilancia.

Tuttavia, dopo che il loro tempo è scaduto, le anime della Duat cercano di tirare fuori bordo Marc e Steven, riuscendo a reclamare Steven che si trasforma in una statua di sabbia mentre Marc continua sulla barca con Taweret verso la resurrezione.

Marvel Studios | Disney+

Moon Knight Episode 5 ha una scena post-crediti?

No, l’episodio 5 non ha una scena post-crediti, seguendo lo schema della Marvel negli spettacoli Disney Plus.

A differenza della sfilza di film del MCU, gli spettacoli Disney Plus della Marvel sono stati piuttosto docili quando si tratta di scene post-crediti. Wanda Vision ha mantenuto tutto il materiale post-crediti fino all’episodio finale, mentre Loki non ne aveva. L’ultimo spettacolo Disney Plus Occhio di Falcotuttavia, ha avuto una scena post-crediti durante l’episodio finale, ma la maggior parte è rimasta delusa dal fatto che mostrasse più Rogers: The Musical, che qualsiasi cosa collegata al MCU.

E ‘probabile che Cavaliere della Luna L’episodio 6 conterrà una scena post-crediti, in quanto segna la fine della serie, e i fan stanno ancora aspettando di vedere come Cavaliere della Luna si adatterà all’universo più grande.

Marvel Studios | Disney+

L’episodio 6 vede Khonshu e Moon Knight contro Arthur Harrow

Cavaliere della Luna L’episodio 6 sarà presentato in anteprima mercoledì 4 maggio 2022 su Disney Plus, fungendo da finale della serie.

Filmati passati presenti in Cavaliere della Luna i trailer confermano che c’è ancora una resa dei conti tra Moon Knight e Arthur Harrow, il che significa che Khonshu dovrà tornare in qualche modo affinché Marc possa rivendicare i suoi poteri.

Inoltre, i fan stanno aspettando di vedere se Jake Lockley, la terza personalità presa in giro di Marc, apparirà finalmente nel finale.

Parlando a Entertainment Weekly, i registi Justin Benson e Aaron Moorhead hanno parlato di altri colpi di scena all’orizzonte:

“Penso che se sei stato sorpreso dall’episodio 4, preparati a essere sorpreso di nuovo dagli episodi 5 e 6. So che suona solo come un piccolo tag carino, ma ti prometto che in realtà è così.”

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi e lo spettacolo è stato classificato come una serie limitata, il che significa che la stagione 2 probabilmente non accadrà.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

