Moon Knight è un eroe o un cattivo? Il vigilante della Marvel ha esplorato

Il primo trailer di Moon Knight della Marvel su Disney Plus era ricco di azione e immerso nell’horror psicologico, che è un’entusiasmante premessa per prepararci alla follia multiverso di Doctor Strange 2.

Il trailer a figura intera mostrava il vigilante monocromatico che prende a pugni qualcuno nel terreno, il che ha spinto i fan a chiedersi se Moon Knight sia un eroe o un cattivo ed esploriamo la domanda in anticipo.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie di sei episodi creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e i suoi poteri appena acquisiti dal dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight è un eroe o un cattivo?

Nonostante il disturbo mentale di Marc Spector offuschi spesso il suo giudizio e la sua moralità, si pensa che Moon Knight segua la strada di un eroe, almeno per ora.

Moon Knight potrebbe essere stato introdotto per la prima volta nel fumetto horror, Werewolf By Night, come un cattivo incaricato di catturare Jack Russell, ma il vigilante ha finito per aiutare il lupo mannaro a fuggire e alla fine ha iniziato a seguire una vita di lotta al crimine.

Inoltre, il dio egizio, Khonshu, è la fonte dei poteri di Marc e si dice che questo dio sia l’apice della vendetta e della giustizia. Ci si aspetta che Moon Knight sia un sostenitore della giustizia eseguendo gli ordini di Khonshu, ma i modi in cui cerca vendetta potrebbero non corrispondere ai metodi perfettamente puliti di Capitan America, per esempio.

Immagine dalla Marvel.

Moon Knight è un vendicatore?

No, Moon Knight non è un Vendicatore.

Nel fumetto, The Avengers #38, T’Challa ha finito per chiedere a Moon Knight di unirsi a The Avengers, mentre un attacco di Mefisto era imminente.

Dopo aver aiutato i Vendicatori a combattere Khonshu – la figura egiziana che Moon Knight aveva tenuto in grande considerazione prima di questa narrazione – il vigilante ha finito per rifiutare l’offerta di T’Challa di unirsi agli eroi più potenti della Terra ed è tornato al suo stile di vita da vigilante.

Nel numero 33, l’inizio di una serie in tre parti intitolata “The Age of Khonshu”, Moon Knight è apparso come un cattivo in The Avengers, il che significa che il devoto vigilante ha il potenziale per essere un cattivo nel MCU, equipaggiato con un esercito di mummie e sacerdoti della luna.

Quali sono i poteri del vigilante?

Marc Spector ha molte abilità sotto la sua tuta, ottenute dai suoi giorni come marine e pugile.

Moon Knight è un maestro d’armi, un maestro di arti marziali, nonché un abile pilota, una risorsa che ha acquisito quando era un soldato.

Inoltre, Marc è anche un esperto di interrogatori e un tiratore preciso con un’altissima resistenza al dolore. Il personaggio è stato anche paragonato a Batman per via delle sue capacità investigative.

Le sue molteplici personalità fungono da scudo contro la telepatia, il che lo rende un guerriero vantaggioso contro determinati nemici.

La tuta di Moon Knight dà anche a Marc la capacità di planare nell’aria con il suo Mantello aliante.

Immagine da Marvel Fandom.

Moon Knight sarà presentato in anteprima il 30 marzo 2022 su Disney Plus.

