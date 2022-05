Cavaliere della Luna è un risultato unico nel mondo dei Marvel Studios. Rompendo dall’eredità del Marvel Cinematic Universe, Cavaliere della Luna ha regalato ai fan un personaggio nuovo di zecca all’interno dell’MCU e della struttura Disney+ con una straordinaria storia di origine. Oscar Isaac nel ruolo del personaggio del titolo affascina il pubblico con i suoi doppi ruoli e la storia è una boccata d’aria fresca mentre gli spettatori si aggrappano a una corsa sfrenata dall’inizio alla fine.

Ecco perché Moon Knight è il miglior spettacolo Marvel mai realizzato da Disney+

Moon Knight viene presentato come un personaggio nella sua serie con Steven Grant e Marc Spector interpretati magnificamente da Oscar Isaac. Non c’è nessun tessuto connettivo precedente in cui questo personaggio abbia sbirciato dietro l’angolo in qualche altro spettacolo o film. Che si tratti di Il falco e il soldato d’inverno, Lokio Cosa succede se…?, Cavaliere della Luna sono stati dati sei episodi (per iniziare) e hanno creato retroscena incredibili, misteri e hanno tirato le corde del nostro cuore come se fossero stati con noi fin dall’inizio del MCU.

Non fraintendermi, Occhio di Falco ha creato uno spettacolo in cui mi sono affezionato a un Vendicatore che prima non mi aveva commosso in quel modo. Ha anche introdotto Kate Bishop e l’intera serie è magica. Mia amata Wanda Vision ci ha dato la storia d’amore che avremmo dovuto vedere dall’inizio, o almeno è così che ci siamo sentiti quando i nostri cuori si sono sciolti e si sono spezzati nel corso di spettacoli così incredibili e uno spettacolo estremamente divertente.

Ma questi erano tutti personaggi principali che esistevano in precedenza nel MCU. Sebbene si possa obiettare che Kate Bishop sia il personaggio principale, Occhio di Falco ruota attorno al personaggio di Jeremy Renner che sta cercando di andare oltre gli orrori di Vendicatori: Fine del gioco. Isaac ritrae più personaggi in un modo tale da vedere momenti terrificanti che gli accadono proprio davanti ai nostri occhi. Non c’era alcun retroscena. Nessuna scena dei titoli di coda ha anticipato che potremmo vedere Moon Knight saltare attraverso un cielo illuminato dalla luna crescente, che è stato senza dubbio bello da vedere.

I creatori della Marvel ci danno un contorto avanti e indietro mentre Steven e Marc giocano al gatto e al topo con un dio egizio e il cattivo principale Arthur Harrow. L’adorabile stravaganza e le strane abitudini notturne di Grant, mescolate con la consapevolezza che ci sono due persone che vivono all’interno di un corpo, trasformano rapidamente il primo episodio nel suo film originale. Sequenze meravigliosamente filmate, mescolate con eccellenti personaggi secondari Harrow e Layla El-Faouly interpretati da Ethan Hawke e May Calamawy, elevano una performance già dominante di Isaac.

L’essenza dietro questo spettacolo è avvolta nel mistero e, naturalmente, gli involucri curativi. Non solo questa serie si tuffa nella tradizione egizia, ma intraprendiamo un viaggio in cui i personaggi principali corrono la gamma dell’esplorazione del personaggio come Cavaliere della Luna è la sua trilogia nel MCU. Isaac rimbalza da Steven a Marc senza sforzo dopo ogni episodio e i fan (come me) si ritrovano presto a formare un legame inflessibile non con uno, ma con due personaggi. Quando abbiamo pensato che uno fosse più simpatico, viene dato un contesto a entrambi i personaggi in cui sembra insopportabile che entrambi non vadano avanti in nessun momento della serie.

Cavaliere della Luna offre ai fan una nuova serie in cui questo personaggio non è stato precedentemente introdotto nel MCU o in altre serie Disney+ e le esperienze dall’inizio alla fine hanno già fornito un’impressione così duratura. Anche se mi aspettavo di vedere in qualche modo una connessione con spettacoli o film precedenti, questa serie ha suonato al suo ritmo. Cavaliere della Luna ci ha portato al “momento più emotivamente carico da allora Wanda Vision”, e non aveva la Fase I, II, III o IV per prepararsi.

Cavaliere della Luna è il miglior spettacolo Marvel che Disney+ abbia realizzato dove personaggi già affermati e di incredibile impatto non erano presenti o necessari. Siamo diventati così pienamente coinvolti nella serie grazie alla sua presentazione unica che volere di più dovrebbe essere nella mente di tutti. Inoltre, con il finale della prima stagione nei libri, è chiaro che i creatori hanno pensato in anticipo a riportare in vita personaggi così accattivanti. Tutto quello che devo dire è: “Sì, per favore!”

A cosa hai pensato Cavaliere della Luna? Dove lo fa Cavaliere della Luna classifica per te tra gli altri spettacoli Marvel Disney+?