Moon Knight è britannico? Il nuovo trailer della Marvel lascia i fan confusi

La Marvel ha rilasciato un trailer esteso per la loro nuova serie, Moon Knight, il 17 gennaio 2022.

I fan si sono chiesti se l’accento londinese sfoggiato dal protagonista di Oscar Isaac significhi che questa versione dell’antieroe sia britannica.

Screenshot – trailer Marvel, Moon Knight 18 gennaio 22

Chi è Moon Knight?

Moon Knight è l’alter ego di Marc Spector. Dopo che il mercenario fu lasciato per morto in un deserto egiziano, il dio della luna, Khonshu gli diede una seconda possibilità di vita in cambio di essere un agente terrestre.

Moon Knight è un abile pugile e ha esperienza in diverse arti marziali. Ha forze soprannaturali che sono innescate da una luna piena.

Il suo personaggio sarà il fulcro della nuova serie Marvel, in uscita su Disney+ il 30 marzo 2022.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Moon Knight o Oscar Isaac sono britannici?

Né Oscar Isaac né Moon Knight vengono dal Regno Unito.

Secondo la Marvel, il personaggio proviene da una famiglia ebrea-americana ed è cresciuto a Chicago.

L’attore stesso è nato in Guatemala, mentre la sua famiglia è emigrata negli Stati Uniti prima del suo primo compleanno. Ha la cittadinanza per entrambi i paesi.

Il motivo dietro la rappresentazione apparentemente britannica di Isaac nel trailer non è stato spiegato ufficialmente dalla Marvel. Tuttavia, si pensa che sia il risultato del disturbo dissociativo dell’identità (DID) del personaggio che è molto presente nelle trame dei fumetti di Marc Spector.

DID è quando qualcuno ha più personalità distinte. Nei fumetti, Moon Knight ha tre identità e si pensa che la nuova serie si concentrerà principalmente su Steven Grant, un impiegato di un negozio di articoli da regalo con origini britanniche.

Impossibile caricare questo contenuto

Come la serie Disney+ si concentrerà sulla salute mentale

Il personaggio di Marc Spector è famoso nei fumetti Marvel per le sue battaglie contro i disturbi di salute mentale.

È affetto da ricorrenti attacchi di depressione e disturbi di personalità multipla. Di conseguenza, lotta per differenziare tra la vita reale e i suoi sogni/visioni profetiche, che sono parte integrante delle sue capacità soprannaturali.

È questa parte del personaggio di Moon Light che domina il trailer, suggerendo che la serie si concentrerà fortemente sulle sue lotte con la salute mentale.

I fan reagiscono all’accento britannico di Oscar Isaac

L’accento britannico di Oscar Isaac è stato una sorpresa per i fan che sono passati a Twitter per condividere le loro opinioni contrastanti.

Un utente ha scritto: “La mia mente è divisa tra l’apprezzare l’aspetto fantastico del cavaliere della luna e il tentativo di digerire Oscar Isaac con un accento britannico”.

Un altro ha detto che “non potevano smettere” di pensarci perché “ci sono così tanti britannici che fingono accenti americani nel MCU e l’unica volta che decidiamo di aver bisogno di un accento britannico va a un americano”.

Qualcun altro ha aggiunto: “Dare a Oscar Isaac un accento britannico sembra un attacco molto personale”.



Moon Knight ha il potenziale per essere incredibile, ma il tentativo estremamente malvagio, scandalosamente malvagio e vile di Oscar Isaac di avere un accento britannico mi sta prendendo in giro — em (@ameliamtolley) 18 gennaio 2022



Moon Knight sarà una mummia alta 5'8 pollici che corre in giro a prendere a pugni le persone e occasionalmente a parlare con un accento un po' britannico interpretato da Oscar Isaac Non riesco a immaginare una sequenza temporale più divertente – Recensioni di Lanterna Rossa (@RedLReviews) 15 gennaio 2022



OMG IL TRAILER DEL CAVALIERE DELLA LUNA ???? OSCAR ISAAC CON UN ACCENTO BRITANNICO????? IL COSTUME????! SARÀ COSÌ EPICO E BUONO – Kieran – è semi IA (@starlesssankt) 18 gennaio 2022



vivere davvero per i fan della Marvel americana che twittano che l '"accento britannico" di Oscar isaac è sexy nel trailer di Moon Knight. — Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) 18 gennaio 2022



pensando a un altro allume di Star Wars con un vero accento britannico della classe operaia che sarebbe stato un buon cavaliere lunare pic.twitter.com/Ud6r3rWi7I — passare o giocare? 🎀 (@3_erinyes) 18 gennaio 2022



PERCHE' OSCAR ISAAC HA UN ACCENTO BRITANNICO IN MOON KNIGHT BRO PERCHE' NON POSSONO MANTENERE LUI COME È — ethan (@bonquievious) 18 gennaio 2022



Ironia della sorte, Oscar Isaac con un accento britannico mi fa cadere in un sonno profondo e riposante. #Cavaliere Lunare — Hunter Ingram (@hunter_wesley) 18 gennaio 2022

