Miniera BB-8 con le carte di San Valentino a tema “Star Wars” di LovePop

Se stai cercando di combinare l’amore che hai per il tuo partner con la tua devozione per Jedi, droidi e principesse spaziali, LovePop’s 3D Guerre stellari Le carte di San Valentino sono la soluzione migliore. C’è una gamma di preferiti dai fan tra cui scegliere, tra cui BB-8, Baby Yoda e Darth Vader, e ognuno presenta un gesto pop-up unico che creerà sicuramente l’atmosfera.

Disponibile per $ 15, la carta BB-8 ha il droide astromeccanico con una rosa e un cuore in ciascuna delle sue mani metalliche. E gli occhi a forma di cuore e il mazzo di fiori che Darth Vader (anche lui da $ 15) sfoggia sulla sua carta dimostrano che anche i Signori dei Sith hanno lati romantici.

Oltre a Darth Vader e BB-8, ce ne sono altri Guerre stellari-scelte ispirate a $ 15 tra cui scegliere. Puoi far sentire la tua persona speciale come “sei uno in un millennio” con una carta con il pezzo di spazzatura più veloce della galassia circondato da cuori. Come il Wookiee preferito del franchise, Chewbacca “ti mastica” con una carta con il copilota Millenium Falcon sul davanti con in mano una scatola di cioccolatini a forma di cuore e all’interno come un pop-up con antenne a cuore. Chiunque apprezzi Cupido in questo periodo dell’anno potrebbe essere entusiasta di ricevere una carta pop-up del Maestro Yoda come mascotte di San Valentino, che sfoggia minuscole ali bianche e vola su una nuvola di cuori con un arco e una freccia con la spada laser, pronta a colpire quelli innamorato.

Scoprirai anche che The Child (meglio conosciuto da alcuni come Baby Yoda) è presente in due carte: una che lo mostra sullo sfondo di cuori e un’altra in cui tiene un enorme cuore che dice: “Ti seguirei ovunque, Valentine.

Tuttavia, per coloro che vogliono regalare più di una semplice carta, LovePop ti copre. Invece delle tradizionali dozzine di rose, regala un bouquet di carta che durerà molto più a lungo. LovePop offre un Guerre stellari-bouquet di carta floreale a tema per $ 26 su Amazon che mostra la principessa Leia, Han Solo e Chewbacca in fuga dall’esplosione della Morte Nera con combattenti TIE, combattenti X-wing e cuori tutt’intorno a loro. C’è anche un gigantesco regalo pop-up Baby Yoda ($ 26), che puoi aprire e stare sul tuo tavolo per presentare la piccola stella di Il Mandaloriano indossando occhiali a forma di cuore mentre si tiene un bouquet. Puoi anche ottenere il regalo come pacchetto con The Child in possesso di un biglietto da visita a forma di cuore per $ 38.

Vai su Amazon per saperne di più su questi Guerre stellari Carte LovePop di San Valentino, vendute al dettaglio a partire da $ 15 e oltre.

