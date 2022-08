Mark Ruffalo prende il sopravvento su Star Wars mentre difende la Marvel dai critici

La star di Hulk, Mark Ruffalo, ha dato un’occhiata a Star Wars mentre parlava in difesa del volume di contenuti del Marvel Cinematic Universe in fase di rilascio.

Mentre alcuni di noi non ne hanno mai abbastanza dell’MCU e fanno il conto alla rovescia dei giorni fino a ogni uscita, altri pensano che stia arrivando tutto troppo spesso e velocemente.

Ma l’attore di Bruce Banner si è affrettato a parlare apertamente per cantare le lodi del franchise basato sui fumetti.

Cosa è successo

Lo showrunner di Lost e Watchmen, Damon Lindelof, ha dichiarato durante una recente intervista che la Marvel dovrebbe pubblicare meno uscite per renderle più “speciali”.

Aveva detto al podcast Into It di Vulture con Sam Sanders che crede che il numero di film e serie TV rilasciati dal marchio in realtà faccia più male che bene.

Ha detto: “Sarà sempre difficile perché una volta che hai l’attenzione di qualcuno, vuoi mantenerla. E quindi l’idea di lasciarlo andare e non sapere se lo riavrai mai più è come se fosse antitetico al modo in cui siamo cablati.

“Da un punto di vista leggermente più cinico, questo è un affare. È un’industria. E se realizzi un paio di fantastici film Marvel, l’istinto è: “Dobbiamo fare più film Marvel e dobbiamo espanderlo”.

“E ho questo tipo di sensazione interiore del tipo, ‘Wow, vorrei che guadagnassero meno perché renderebbe ognuno un po’ più speciale’. Ma li guardo tutti. … Le persone non vogliono che le cose finiscano. Io faccio.”

Cosa ha detto Ruffalo

Ruffalo, che sta riprendendo il suo ruolo di supereroe nel prossimo She Hulk: Attorney at Law su Disney+, è stato recentemente interrogato sullo stesso argomento.

Alla domanda se ci sono troppi contenuti Marvel, l’attore 54enne ha detto a Metro: “Non è qualcosa di cui mi preoccupo. Capisco che queste cose fanno il loro corso e poi arriva qualcos’altro.

“Ma la cosa che la Marvel ha fatto bene è che, all’interno del MCU, proprio come fanno con i fumetti, hanno lasciato che un regista o un attore ricreassero ogni pezzo secondo il proprio stile, la loro somiglianza.

“La Marvel generalmente lascia che lo portino al materiale. Se guardi Star Wars, otterrai praticamente la stessa versione di Star Wars ogni volta”.

MCU nel 2022

Quest’anno ha già visto l’uscita di due film MCU: Doctor Strange in the Multiverse of Madness a maggio e Thor: Love and Thunder a luglio.

Ce n’è un altro in arrivo quest’anno: Black Panther: Wakanda Forever a novembre.

Il primo Black Panther è stato rilasciato nel 2018 e ha interpretato Chadwick Boseman nel ruolo del protagonista.

I piani per il sequel sono cambiati nel 2020, quando Boseman è tragicamente morto di cancro al colon, con la Marvel che ha scelto di non riformulare il suo ruolo di Re T’Challa per rispetto della star.

Un teaser trailer suggerisce che Boseman apparirà nel film in qualche modo come tributo al suo personaggio.

Il 2022 vede anche una serie di uscite Disney+, con Moon Knight, Ms Marvel e I Am Groot già rilasciati.

I titoli ancora in arrivo quest’anno includono She-Hulk: Attorney at Law, che arriverà il 18 agosto, e Secret Invasion.

