Love & Thunder per onorare la corsa in esclusiva per il cinema prima di Disney Plus

Thor: Amore e tuono rilascia oggi nel Regno Unito, ma sul retro di Doctor Strange nel multiverso della follia’ arrivo su Disney Plus, i fan vogliono sapere quando la quarta run di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono arriverà sulla piattaforma di streaming.

Passando alle versioni precedenti della Marvel, tra cui Vedova Nera e Eternisiamo in grado di fare una previsione su quando Thor 4 abbellirà il piccolo schermo.

Diretto da Taika Waititi, tornato al timone dopo Thor: Ragnarok, e scritto da Waititi e Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Amore e tuono ha come protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt e altri per mostrare il passaggio del mantello di Thor e Mjølnir a Jane Foster di Portman, permettendole di diventare Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios | Trailer ufficiale BridTV 10381 Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/R4giA8J46Hw/hqdefault.jpg 1029122 1029122 centro 13872

La corsa teatrale di Thor 4

Seguendo lo schema dei passati progetti Marvel post-Covid, Thor: Amore e tuono servirà con onore una corsa in esclusiva cinematografica per un periodo di tempo prima che arrivi sulla piattaforma di streaming Disney Plus.

Da quando la pandemia è cessata, i film sono tornati in anteprima nei cinema, tuttavia, alcuni spettatori e distributori si sono abituati a mandare in onda il progetto esclusivamente su una piattaforma di streaming o in tandem con la sua uscita nelle sale.

Ora che le uscite sono tornate alla normalità, la Marvel consente ai suoi film di essere presentati in anteprima esclusivamente nelle sale prima di arrivare su Disney Plus, ma i tempi di attesa si sono notevolmente ridotti.

Foto di Lisa Maree Williams/Getty Images

Finestra di rilascio di Thor: Love & Thunder

I film Marvel del passato hanno impiegato dai 47 agli 89 giorni prima di arrivare su Disney Plus.

Di seguito abbiamo delineato il tempo impiegato da questi progetti per arrivare sulla piattaforma:

Vedova Nera – 89 giorni,

– 89 giorni, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli – 70 giorni

– 70 giorni Eterni – 68 giorni

– 68 giorni Il dottor Strange nel multiverso della follia – 47 giorni

Tenuto conto di quanto sopra, Thor: Amore e tuono dovrebbe arrivare su Disney Plus alla fine di agosto o all’inizio di settembre.