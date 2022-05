“Los Montaner” una nuova serie Disney+ dall’America Latina in arrivo quest’anno

In arrivo su Disney+ entro la fine dell’anno, Los Montaner, la nuova serie di documentari originali Disney+, porta il pubblico nella vita quotidiana di una delle famiglie più famose dell’America Latina, offrendo agli spettatori l’accesso ai momenti più intimi della famiglia Montaner, inclusi matrimoni, nascite e celebrazioni, oltre a fornire il pubblico con uno sguardo dietro le quinte delle loro carriere artistiche.

Los Montaner segue l’iconica famiglia dei Montaners: Ricardo, Marlene, Mau, Ricky ed Evaluna, e i loro altri significativi Stefi, Sara e Camilo. Ricardo il patriarca, è stata una delle figure più importanti della musica latina negli ultimi 40 anni. Più recentemente, Ricardo è diventato un fenomeno dei social media. Ricardo e la sua famiglia aprono le loro vite e le loro case al pubblico in questa serie e rivelano come uniscono le loro vite private con le loro carriere professionali davanti agli occhi del pubblico, e dimostrano come celebrano le pietre miliari delle loro carriere artistiche e personali celebrazioni e gestire sfide e situazioni emotivamente difficili.

La serie offre momenti cinematografici e spettacoli di musica dal vivo e mette in mostra lo stile di vita della famiglia in un veritàin stile documentario realizzato utilizzando formati multimediali misti, inclusi filmati di telefoni cellulari e interviste confessionali, oltre a video e foto dall’archivio privato della famiglia. Con una narrazione non lineare e uno stile familiare e aperto, Los Montaner invita gli spettatori a casa a conoscere intimamente ogni membro del clan Montaner.

Creato dalla famiglia Montaner e Lex Borrero. La serie in dieci episodi è prodotta da NTERTAIN Studios e con la collaborazione creativa del team non sceneggiato della Disney Branded Television.

I produttori esecutivi sono Lex Borrero, Tommy Mottola e Ivanni Rodriguez insieme a Ricardo, Marlene, Mau e Ricky Montaner. Santiago Zapata e Chris Smith sono anche produttori esecutivi e showrunner e registi delle serie di NTERTAIN Studios.

Informazioni sull’autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e della magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente ottenuto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter, e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina ha avuto la fortuna di raccogliere un seguito meraviglioso di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata acquistata da alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto era storia!

Imparentato

Continua a leggere