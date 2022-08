Lo showrunner di “Andor” Tony Gilroy conferma due stagioni per la serie Disney+

Scadenza e altri hanno riportato il chiarimento all’inizio di questa settimana….

Per coloro che si chiedono per quanto tempo durerà questa cosa da prequel a prequel di Star Wars, la parola ufficiale è due stagioni. Secondo Scadenza Peter White, ecco cosa Andor lo showrunner Tony Gilroy ha detto virtualmente ai giornalisti riuniti parlando della prossima serie Disney+ la scorsa settimana.

“Stiamo coprendo un anno nei nostri primi 12 episodi che abbiamo completato; in effetti, stiamo finendo il nostro mix finale [episode] 12 domani”, ha detto Gilroy alla stampa il 3 agosto. “Faremo altri 12 episodi a partire da novembre e il principio organizzativo per le riprese è che facciamo blocchi di tre.

“[W]Prenderemo i nostri quattro blocchi da tre [episodes] nella seconda metà dello spettacolo, e ogni blocco rappresenterà un altro anno più vicino”, ha continuato il regista. “Possiamo davvero prendere la forgiatura formativa di Cassian Andor nei primi 12 episodi, e poi possiamo prendere quell’organismo che abbiamo costruito e gestirlo attraverso i prossimi quattro anni in un modo narrativo davvero eccitante”.

“Emozionante moda narrativa” è stato ciò che Gilroy (secondo quanto riferito) ha fornito alla produzione confusa di Rogue One: una storia di Star Wars – Il primo film indipendente di Lucasfilm.

Ora, con la serie prequel del film prequel, Gilroy può completare la storia, rendendo senza dubbio il sacrificio della troupe di Rogue One ancora più toccante. Nel frattempo, Gilroy ha notato che l’episodio finale della serie, che debutterà con tre episodi il 21 settembre, “condurrà il pubblico direttamente nelle prime scene di Ladro Uno.”

Inoltre, la serie standard spiega che Andor “esplorerà una nuova prospettiva dalla galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor per scoprire la differenza che può fare. La serie porta avanti la storia della nascente ribellione contro l’Impero e il coinvolgimento di persone e pianeti. È un’era piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Infine, la prima stagione si svolgerà come “il viaggio di un migrante”, ha detto Diego Luna a Scadenza Zac Ntim all’inizio di questo mese. “Quella [journey] ti modella come persona.

“Ti definisce in molti modi e in ciò che sei disposto a fare”, ha detto.

Quella frase mi ricorda Saw Gerrera di Forrest Whitaker (visto nell’ultimo trailer di Andor) nel famoso teaser di Ladro Uno:

Cosa farai quando ti prenderanno? Cosa farai se ti rompono? Se continui a combattere, cosa diventerai? Ho visto Gerrera, Rogue One: una storia di Star Wars (Rimorchio teaser)

Mia la Forza sia con tutti noi.

