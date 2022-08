Livello “Disney+ Basic” supportato da pubblicità Disney+ in arrivo a dicembre

Disney+ ha annunciato ufficialmente un prezzo e una data di lancio per il loro nuovo livello supportato dalla pubblicità. Lo streamer ha anche annunciato aumenti dei prezzi per il loro livello senza pubblicità. Hulu vedrà anche un aumento dei prezzi e una nuova opzione Disney Bundle.

Disney+ Basic, che è il nome del piano con annunci, verrà lanciato l’8 dicembre negli Stati Uniti per $ 7,99 al mese. Questo è il prezzo dell’attuale versione senza pubblicità di Disney+. Disney+ premium sarà il livello senza pubblicità e ora avrà un prezzo di $ 10,99 al mese, un aumento del 38% rispetto al piano di $ 7,99 al mese.

La versione di Disney+ supportata dalla pubblicità includerà tutti gli stessi contenuti disponibili nel livello senza pubblicità, anche se alcuni titoli potrebbero non pubblicare pubblicità, secondo la società.

Disney+ Basic verrà lanciato con circa quattro minuti di pubblicità all’ora. Inizierà con spot di 15 e 30 secondi, ma nel tempo si espanderà a una “suite completa di prodotti pubblicitari”, ha affermato il presidente delle vendite pubblicitarie di Disney Rita Ferro in una conferenza sugli investimenti questa primavera. Disney+ con annunci non accetterà annunci politici o alcolici. L’azienda prevede che la maggior parte dei clienti Disney+ opterà per il piano più economico e supportato dalla pubblicità nel tempo.

Il 10 ottobre, Disney aumenterà il prezzo di Hulu con gli annunci, da $ 6,99 a $ 7,99 al mese, mentre il livello senza pubblicità passerà da $ 12,99 a $ 14,99 al mese. Il Disney Bundle negli Stati Uniti (Hulu con pubblicità, Disney+ senza pubblicità, ESPN+) passerà da $ 13,99 a $ 14,99 al mese; la versione premium del pacchetto (Hulu senza pubblicità, Disney+ senza pubblicità, ESPN+) rimarrà a $ 19,99 al mese.

Come annunciato in precedenza, le tariffe ESPN+ aumenteranno ad agosto, passando da $ 6,99 a $ 9,99 al mese.

Informazioni sull’autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e della magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente ottenuto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter, e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina ha avuto la fortuna di raccogliere un seguito meraviglioso di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata acquistata da alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto era storia!

