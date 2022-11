Lin-Manuel Miranda si unisce alla serie Disney+ di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”.

Lin-Manuel Miranda continua ad arricchire il suo curriculum Disney. Il Il ritorno di Mary Poppins star si è unito alla prossima serie Disney+ Percy Jackson e gli olimpioniciattualmente in produzione.

Miranda interpreterà Hermes, il messaggero degli dei e il padre di Luke Castellan. Hermes è uno dei pochi dei a riferirsi a Percy come suo cugino, il che è strano perché secondo Percy non definiscono le loro relazioni con il sangue.

Miranda si unisce a un cast esistente che include Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Glynn Turman, Timm Sharp, Adam Copeland, Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy.

James Bobin è assegnato alla regia. Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz saranno entrambi gli showrunner della serie. Inoltre, Daphne Olive, Monica Owusu-Breen e Joe Tracz serviranno come sceneggiatori e Xavier Stiles, Zoë Neary e Stewart Strandberg come assistenti alla sceneggiatura. L’autore della serie di libri Riordan è fortemente coinvolto nel progetto e lo guida con Steinberg. La serie dovrebbe debuttare sullo streamer alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Lin-Manuel Miranda sta iniziando a fare sul serio per diventare una futura leggenda Disney. Miranda è una delle compositrici e compositrici del 56° film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios, Moana, esibendosi in “We Know the Way” e nella versione dei titoli di coda di “You’re Welcome” con Jordan Fisher. Miranda ha anche interpretato Jack Il ritorno di Mary Poppins e doppia Fenton Crackshell-Cabrera/GizmoDuck nel nuovo Racconti di paperi. Più recentemente, è stato il cantautore del 60° film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios Encanto ed è il co-autore e compositore dell’adattamento live-action di La Sirenetta.

