L’eternità di Thor 4 non è un’entità celeste ma di livello cosmico

**ATTENZIONE – Importanti spoiler in arrivo per Thor: Love & Thunder**

Una parte importante del piano di Gorr il God Butcher di distruggere tutti gli dei Thor: Amore e tuono è per mezzo del personaggio meno noto Eternità.

Forniamo un riepilogo della parte in cui ha giocato l’Eternità Thor 4presentarti l’origine dei fumetti del personaggio e vedere cosa dice il fandom Marvel sulla performance di Christian Bale nei panni del cattivo del film.

Diretto da Taika Waititi, che torna al timone dopo Thor: Ragnaroke scritto da Waititi e Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Amore e tuono ha come protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt e altri per mostrare il passaggio del mantello di Thor e Mjølnir a Jane Foster di Portman, permettendole di diventare Mighty Thor.

L’eternità in Thor: Love & Thunder

Durante la metà del Thor: Amore e tuonoThor, Jane Foster e Valkyrie rivelano al pubblico il piano di Gorr di distruggere tutti gli dei nell’universo in un colpo solo.

Per fare ciò, Gorr si reca nella posizione dell’Eternità attraverso la porta astrale per assumere l’abilità dell’essere di esaudire un desiderio, poiché il piano di Gorr è augurare la morte di tutti gli dei.

Nell’epilogo del film, Gorr è invece convinto da Thor ad augurare che sua figlia torni in vita invece di togliere la vita a tutti gli dei.

Chi è l’Eternità ed è un Celeste?

Descritta come un'”entità astratta” e controparte della sorella Infinity, l’Eternità è conosciuta come la personificazione del tempo secondo la sentenza del Tribunale Vivente.

Prima apparizione in Strane storie #138L’Eternità è considerata un’entità di livello cosmico piuttosto che un Celeste – esseri visti per la prima volta nell’MCU Eterni.

Anche l’eternità ha avuto un ruolo Guerre Segrete – una narrazione importante che sarà introdotta imminentemente nell’MCU – dove l’Eternità è stata distrutta dagli Arcani.

I fan della Marvel lodano Gorr il God Butcher

Christian Bale non sta ricevendo altro che elogi per la sua interpretazione di Gorr the God Butcher, con molti d’accordo che è stato il momento clou del film.

Gorr si contende anche di essere il cattivo più spaventoso del Marvel Cinematic Universe e il fandom concorda sul fatto che fosse il cattivo perfetto.

Thor: Love & Thunder è ora nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

