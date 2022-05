L’equipaggio di Obi-Wan Kenobi ha tenuto le labbra serrate sul ritorno di James Earl Jones

Da quando è stata annunciata, la prossima serie di Obi-Wan Kenobi è stata assegnata ai calendari dei fan di Star Wars in tutto il mondo.

Oltre al tanto atteso ritorno di Ewan McGregor nei panni del protagonista Jedi, la serie vedrà anche Hayden Christensen riunirsi con il suo ex partner cinematografico mentre riprende il ruolo di Darth Vader.

Tuttavia, mentre il casting di Hayden Christensen è stato confermato, la questione se James Earl Jones tornerà o meno poiché la voce di Vader rimane un argomento di molte congetture e speculazioni.

Obi-Wan Kenobi: data di uscita e anteprima della trama

Obi-Wan Kenobi atterra su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

La serie riprende la storia del titolare Jedi 10 anni dopo l’epurazione dell’Imperatore e l’ascesa al potere in La vendetta dei Sith.

Nascosto su Tatooine, Kenobi ha promesso di tenere al sicuro un giovane Luke Skywalker, ma quando l’influenza dell’Impero minaccia di raggiungere il remoto pianeta, Obi-Wan viene trascinato di nuovo in azione controvoglia.

Con l’Inquisizione Imperiale a caccia di Jedi, non c’è mai stato un momento più pericoloso per Obi-Wan, ma l’avventura chiama mentre i Jedi si imbarcano in un’emozionante avventura che abbraccia la galassia.

Il cast e la troupe di Obi-Wan Kenobi hanno tenuto le labbra serrate sul ritorno di James Earl Jones

A parte il suo aspetto iconico e il respiro inquietante, la voce di Darth Vader, fornita da James Earl Jones, si distingue anche come uno dei tratti distintivi del personaggio.

Tuttavia, il cast e la troupe della serie Obi-Wan Kenobi sono rimasti molto riservati sul fatto che il leggendario attore tornerà a doppiare il personaggio ancora una volta.

In un’intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner di Obi-Wan Kenobi, Joby Harold, ha parlato dell’importanza del ritorno di Hayden Christensen, ma non ha menzionato se anche James Earl Jones sarebbe tornato.

“Era così importante che Hayden facesse parte di questo progetto perché è una parte così importante di quel personaggio”, ha detto Joby Harold. “Era una priorità per tutti noi che lo facessimo con la massima cura possibile, in modo da onorare uno dei più grandi cattivi e antagonisti nella storia dell’intrattenimento”.

Lo stesso Hayden Christensen è rimasto schivo riguardo al doppiatore di Vader, poiché ha detto a Total Film di non avere “commenti” quando è stato interrogato in una recente intervista con la rivista.

Darth Vader funzionerebbe senza James Earl Jones?

Secondo il produttore esecutivo e direttore creativo esecutivo di Lucasfilm, Dave Filoni, no, Darth Vader non funzionerebbe senza la voce del leggendario James Earl Jones.

Parlando con Entertainment Weekly delle brevi apparizioni di Vader in Ribelli di Star Wars, Filoni ha detto: “Non sarebbe successo a meno che non avessimo James a fare la voce. La sua voce è Vader, giusto? Quindi, se non siamo riusciti a prenderlo, non so se varrebbe la pena farlo a quel punto”.

Se il team dietro Obi-Wan Kenobi vuole “onorare uno dei più grandi cattivi nella storia dell’intrattenimento”, quale modo migliore per riportare l’attore che fornisce la voce di Darth Vader all’ovile?

Ovviamente, come abbiamo visto con la tecnologia emergente utilizzata per ricreare un giovane Luke Skywalker Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fettè quasi certamente possibile ricreare digitalmente la voce di Vader se James Earl Jones non fosse tornato.

Ma poiché la voce di Vader è una parte così importante del personaggio, è impossibile immaginare che non sia doppiato da James Earl Jones e quindi si spera che questi commenti segreti siano semplicemente fumo e specchi prima dell’uscita dello show.

Obi-Wan Kenobi arriva su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

