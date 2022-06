Ewan McGregor riprende l’iconico ruolo di Obi-Wan Kenobi?

Perché, ciao. Quando la serie è stata confermata, era essenzialmente l’annuncio che legioni di fan di Star Wars stavano aspettando da anni.

Sebbene la trilogia prequel – La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni, La vendetta dei Sith – fosse divisiva, anche molti dei suoi detrattori sono stati in grado di riconoscere che McGregor ha offerto una delle migliori interpretazioni del franchise.

Alcuni hanno sempre sperato che tornasse, mentre altri hanno semplicemente deciso di godersi ciò che avevano e di respingere potenziali progetti futuri.

Ora abbiamo la serie in sei puntate di Deborah Chow da amare e rivedere finalmente. Ora è giunto a una conclusione, vale la pena chiedersi se l’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi ha una scena post-crediti.

Lucasfilm | Disney+

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi ha una scena post-crediti?

No, l’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi non offre al pubblico una scena post-crediti. I fan possono vivere la loro giornata una volta che i nomi dei talenti a bordo della serie inizieranno ad abbellire gli schermi.

Tuttavia, considerando che si tratta di una serie prequel e che il pubblico ha già familiarità con gli eventi organizzati dal finale dell’episodio 6, un frammento di filmato in più probabilmente non sarebbe stato essenziale.

Scommettiamo che molti di voi saranno costretti a uscire da Obi-Wan Kenobi, rimanere su Disney+ e tuffarsi direttamente nella trilogia prequel ingiustamente diffamata.

Le puntate sono state rilasciate settimanalmente sulla piattaforma, con il pubblico invitato a continuare questo viaggio episodico ogni mercoledì. Purtroppo, ora è giunto al termine, quindi consideriamo se c’è un’altra serie di capitoli confermati…

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar BridTV 9860 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar https://i.ytimg.com/vi/XCFvcTA8odc/hqdefault.jpg 1006730 1006730 centro 13872

Obi-Wan Kenobi è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Obi-Wan Kenobi non viene rinnovato per una seconda stagione e il progetto è stato fatturato e annunciato come una miniserie TV.

Ciò significa che gli sceneggiatori sono stati in grado di scolpire e comunicare la storia completa che desideravano raccontare attraverso le sei puntate che abbiamo già visto.

Naturalmente, gli eventi della trilogia originale incombono in un lontano futuro mentre lasciamo il nostro protagonista titolare dopo aver assicurato il futuro della galassia. Tuttavia, ciò non significa che il cast e la troupe non siano pronti a riempire alcuni degli spazi vuoti tra quei due periodi.