L’episodio 5 di Moon Knight sferra grandi pugni emotivi

Cavaliere della Luna l’episodio 5 cattura i suoi spettatori con uno sguardo avvincente sul passato di Marc e Steven. Il quinto capitolo di una stagione in 6 parti, “Asylum”, offre ai fan alcune risposte alle domande sulle identità multiple perfettamente catturate da Oscar Isaac. Sono due persone che vivono in un unico corpo? Un’identità è la personalità dominante? E quel terzo sarcofago che hanno lasciato non aperto nell’ultimo episodio? Ok, quindi non hanno ancora affrontato la potenziale terza identità.

Forse non hanno risposto a tutte le domande, ma Cavaliere della Luna L’episodio 5 ci regala il momento Marvel più emotivamente carico da allora Wanda Vision. Gli elementi costitutivi di questo episodio hanno saldamente piantato i suoi ganci “ti adoriamo” negli spettatori mentre Marc e Steven cercano di capire le loro vite. Mentre vagano in un labirinto di un reparto psichiatrico, si rendono presto conto di essere nel mondo sotterraneo egiziano. Mentre affrontano l’ippopotamo gigante, che hanno incontrato alla fine dell’episodio 4, Steven dimostra perché è “quello intelligente”.

È “Tawaret, dea delle donne e dei bambini, e ci sta guidando attraverso il nostro viaggio nell’aldilà”. Anche se questo ruolo è attualmente piccolo, la voce fuori campo di Antonia Salib di Tawaret è deliziosamente divertente e affascinante. La dea ippopotamo spiega la loro situazione in un modo così amichevole, aiuta a mantenere l’attenzione su Marc e Steven mentre lottano per capire le cose.

Anche se ci vuole un minuto prima che Marc si renda conto che non è pazzo ed è intrappolato in un vero ospedale psichiatrico, è molto chiaro che il loro viaggio sarà breve se non riescono a trovare le risposte. Tawaret li sta portando su una barca che naviga attraverso un deserto per essere giudicato. I loro esseri interiori sono sbilanciati e, se non si equilibrano, i morti li tireranno fuori bordo e rimarranno intrappolati per sempre in quel deserto.

L’episodio 5 di Moon Knight sferra pugni emotivi e fa male

Cavaliere della Luna l’episodio 5 è dedicato a Marc Spector e Steven Grant. Attraverso ogni porta finestra del manicomio, guardano indietro ai ricordi delle loro vite e se aprono quelle porte, rivivranno quei momenti. La genialità dietro queste scene come spettatore sta scoprendo insieme a Steven cosa è successo nella vita di Marc, perché non conosce il significato dietro ogni porta. Dalle immagini di Marc in piedi in una strada cittadina a una stanza piena di cadaveri, le cose si svelano rapidamente mentre le emozioni imbottigliate si rivelano a tutti.

Ciò è particolarmente vero con la stanza piena di cadaveri poiché apre il passato in un modo in cui non può essere annullato. Steven giustamente chiede: “Marc, perché c’è un bambino in una stanza piena di persone che hai ucciso?” Steven scopre il punto nella vita di Marc in cui tutte le cose sono cambiate. È tragico, straziante e le conseguenze della morte di questo ragazzo creano una spirale nella vita di Marc in un modo in cui i fan ora capiranno cosa ha portato Marc e Steven a questo punto.

In tutte queste sequenze, Oscar Isaac interpreta entrambe le parti di fronte al dottor Harrow di Ethan Hawke, che interpreta il ruolo dello psichiatra di Marc e Steven. Nonostante non abbia molto tempo sullo schermo, le domande aguzze di Harrow aiutano a guidare entrambi i personaggi a realizzare determinate verità su se stessi. Guardando Isaac passare magistralmente avanti e indietro, le sue espressioni di rabbia, confusione o genuino dolore mi tirano il cuore e i dotti lacrimali mentre finalmente iniziamo a capire le profondità di questo personaggio.

Non ero preparato per una connessione così emotiva con entrambi i personaggi, ma Cavaliere della Luna L’episodio 5 mi ha fatto capire che doveva essere successo molto prima di così. Steven è un personaggio così adorabile e bizzarro, mentre Marc sembra indurito ed eccessivamente protettivo in un modo che non siamo riusciti a capire fino ad ora. Le tragiche esperienze d’infanzia del passato di Marc conducono i fan lungo un percorso in cui entrambi i personaggi sono ugualmente significativi e perdere uno di loro sarebbe devastante.

Gli ultimi momenti di questo episodio vedono sia Steven che Marc lottare contro i morti, perché la loro bilancia non era in equilibrio. Con uno di loro che cade fuori bordo, è difficile vedere una conclusione appropriata che avvenga con un solo episodio rimasto, perché la fine di Cavaliere della Luna l’episodio 5 ti lascia un po’ senza speranza. È scioccante e mi sono sentito addolorato, proprio come Marc e Steven rivivevano il loro passato insieme. C’è solo un episodio in più, e per amore di tutto, un episodio in più non può essere questo.

Ci deve essere di più, per favore! Questa è l’unica risposta appropriata di fronte a una grande serie di tutti i tempi Cavaliere della Luna. I legami formati tra i personaggi, mentre rendersi conto che i loro destini potrebbero non essere mescolati per sempre, è straziante. Ma, proprio come il finale di Wanda Vision, c’è sempre la speranza che questi due si rivedano di nuovo. Marc e Steven, facciamo il tifo per entrambi!

Cosa ne pensi di Marc e Steven che hanno cercato nei loro ricordi passati Cavaliere della Luna episodio 5? Eri ugualmente rattristato dal loro viaggio attraverso il mondo sotterraneo egiziano? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!

