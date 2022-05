L’episodio 2 di Obi-Wan Kenobi offre i momenti che tutti vogliamo vedere

Nel primo episodio di Obi-Wan Kenobi, abbiamo visto che la posta in gioco era stata alzata poiché Leia era stata rapita. Alla fine dell’episodio, un riluttante Obi-Wan viene convinto dal senatore ad aiutarla a trovarla. Immergiamoci nell’episodio 2 e vediamo cosa ha in serbo per noi la serie.

L’episodio inizia con Obi-Wan che vaga per una città, cercando di adattarsi e cercare qualcuno che lo aiuti. Trovo strano che nessuno riconosca l’uomo più riconoscibile del pianeta. Inoltre, qualcuno ha appena chiesto se Obi-Wan volesse delle spezie. È questo Duna? Si imbatte in un ragazzino che gli dice che lo porterà da uno Jedi al giusto prezzo.

Incontriamo un sensitivo misterioso (Kumail Nanjiani) o uno immaginario che Obi-Wan affronta dopo averlo visto derubare una famiglia per un mucchio di soldi. Lo costringe ad aiutarlo in cambio della mancata sospensione della sua operazione. Lo conduce alle fogne, che è la prima volta che vediamo Obi-Wan in battaglia. È un momento che aspettavo da molti anni e non mi ha deluso. Tuttavia, dopo aver abbattuto i due uomini, lo scagnozzo dell’Inquisitore tenta di rapire Obi-Wan, che funziona per circa cinque minuti.

Dopo essersi liberata, Obi-Wan trova Leia e inizia a decollare con lei. Tuttavia, l’Inquisitore si presenta e vede tutti i ragazzi sul pavimento e non è felice. Sung Kang arriva e non è soddisfatto delle sue azioni. La chiama e le fa sapere che i suoi servizi non sono più necessari e accoglierà lui stesso Obi-Wan. Hanno messo una taglia sulla testa di Obi-Wan e ora lui e Leia lasciare la città non sarà così facile.

Obi-Wan Kenobi bilancia le battute con l’azione e una rivelazione nell’episodio 2

Mentre stanno cercando di uscire dalla città, Leia interroga Obi-Wan su TUTTO. Le battute qui sono incredibili. Vivien Lyra Blair continua a deliziarsi nei panni di Leia. I due sono in un posto sicuro finché Leia non vede che Obi-Wan è al polso di un cattivo ferito e si rende conto che l’hanno presa per colpa sua, e va alle gare perché non si fida di lui. Mentre continua a correre, questo causa molti problemi, con Obi-Wan che va in battaglia con molti degli scagnozzi lungo la strada.

Dopo averla inseguita, Leia cade dal tetto dell’edificio e quando sta per colpire il suolo, Obi-Wan usa i suoi poteri per salvarla e Leia si rende conto che è un Jedi. AHHHHHHHHH, momento di follia interiore per me vederlo usare i suoi poteri. SÌ!!!! Scusa, ho dovuto fare il nerd per un momento.

Haja (il sensitivo di prima) viene in soccorso di Obi-Wan e Leia. Fa loro sapere che può aiutarli a uscire dalla città. L’Inquisitore arriva per affrontare Haja e lei usa i suoi poteri su di lui per capire dove stanno andando. Si verifica il momento in cui trova il duo e in questo momento l’Inquisitore informa Obi-Wan che Lord Vader è vivo ed è SHOOK. Che momento!

Sung Kang arriva per impedire all’Inquisitore di accogliere Obi-Wan perché non può rischiare che lo perda di nuovo. Ma invece, Kang le dice di guardare e imparare. L’Inquisitore ha sentito abbastanza, colpendo la spada laser attraverso Kang. Tuttavia, mentre lo fa, Leia trova il bottone e la coppia sta uscendo dalla città.

L’episodio si conclude con un Obi-Wan visibilmente sconvolto che non sta bene dopo aver scoperto che Anakin è ancora vivo. Passiamo ad Anakin/Vader collegati a molte macchine mentre sentiamo il famigerato Vader che respira la fine dello spettacolo.

Nel complesso, la seconda parte ha continuato magnificamente a costruire sulla forte parte uno. Abbiamo avuto molti di QUEI momenti che tutti speravamo di vedere. Hanno fatto un ottimo lavoro nel continuare la storia e la recitazione di Ewan McGregor nei momenti finali di questo episodio è stata INCREDIBILE. Sono pronto per la terza parte.

Obi-Wan Kenobi Episode 2 è in streaming su Disney+ oggi.