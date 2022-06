La Fase Quattro è stata forse la più divisiva nella storia del Marvel Cinematic Universe e ci sono ancora molti altri contenuti in arrivo.

Mentre gli sforzi di funzionalità come Il dottor Strange nel multiverso della follia e Eterni hanno raggiunto il pubblico sul grande schermo, come le miniserie Cavaliere della Luna e Ms Marvel ha finalmente presentato ai fan alcuni eroi titolari in live-action.

Parlando di Ms Marvel, lo spettacolo di supereroi americani di Bisha K. Ali è arrivato su Disney+ nel giugno 2022 e gli episodi successivi dovrebbero uscire settimanalmente.

Dato che non abbiamo mai incontrato Kamala Khan prima, c’è stato molto da digerire nelle puntate introduttive.

Con molte informazioni da includere, l’episodio 2 di Ms Marvel ha una scena post-crediti?

ancora da Ms Marvel, Disney+

L’episodio 2 di Ms Marvel ha una scena post-crediti?

No, l’episodio 2 di Ms Marvel non offre al pubblico una scena post-crediti in cui affondare i denti.

Mentre il primo episodio ha regalato ai fan un pizzico di credito a metà dei titoli di coda, ciò suggerisce che non tutti i prossimi episodi offriranno agli spettatori qualcosa in più. Tuttavia, ciò non significa che non valga la pena rimanere per i crediti.

Anche quando non c’è una scena a metà credito, vale la pena prestare molta attenzione ai nomi elencati nel mare di professionisti che hanno contribuito a Ms Marvel. Games Radar riporta che Chris Milone, truccatore della signora Steinfeld, è accreditato.

Come probabilmente saprai, questo si riferisce a Hailee Steinfeld che ha interpretato Kate Bishop nella serie MCU Occhio di Falco.

Questo anticipa che un cameo di Kate Bishop è in programma per un futuro episodio di Ms Marvel e segnerà la sua prima apparizione da quando Occhio di Falco.

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 8969 La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/m9EX0f6V11Y/hqdefault.jpg 973000 973000 centro 13872

Quanti episodi sono rimasti?

Ms Marvel sarà composta da sei episodi in totale, quindi ci sono solo altre quattro puntate che i fan aspettano con impazienza.

Puoi controllare il programma Disney+ di seguito:

Episodio 3: mercoledì 22 giugno 2022

Episodio 4: mercoledì 29 giugno 2022

Episodio 5: mercoledì 6 luglio 2022

Episodio 6: mercoledì 13 luglio 2022

Non è stata rinnovata per una seconda stagione, anche se la miniserie preparerà in qualche modo il terreno per il prossimo film Le Meravigliein uscita venerdì 28 luglio 2022. Ms Marvel apparirà al fianco di Captain Marvel, con Iman Vellani e Brie Larson che riprenderanno i loro ruoli.