The Owl House è appena tornato con la sua terza e ultima avventura, ma purtroppo l’episodio 2 della terza stagione non uscirà su Disney fino al 2023.

Il 15 ottobre, The Owl House è tornato sui nostri schermi con una premiere che ha segnato un momento agrodolce per la comunità globale della serie.

Da un lato, milioni di fan da tutto il mondo sono stati felici di vedere lo spettacolo tornare per la sua terza stagione, tanto più che abbiamo ricevuto una trasmissione speciale di 44 minuti.

Tuttavia, ciò è anche bilanciato dalla tristezza che la stagione 3 sarà l’ultima parte della storia di The Owl House; essendo stato preventivamente interrotto dalla Disney in circostanze altamente controverse.

Sebbene una data di uscita specifica per l’episodio 2 della terza stagione di The Owl House non sia stata rivelata, è stato confermato che gli ultimi due speciali non usciranno fino al 2023: ecco cosa devi sapere.

The Owl House stagione 3 episodio 2 in uscita nel 2023

Il 14 settembre, TV Guide ha condiviso un rapporto esclusivo che confermava che la terza stagione di The Owl House sarebbe stata presentata in anteprima sabato 15 ottobre.

L’articolo specificava anche che gli ultimi due episodi della stagione 3 e la serie The Owl House in generale sarebbero stati pubblicati nel 2023.

“La seconda e la terza puntata, anch’esse di 44 minuti ciascuna, saranno presentate in anteprima nel 2023, con date esatte ancora da annunciare”. – Guida tv.

Ciò è stato poi confermato dalla pagina Twitter di PR di Disney Branded TV, che ha pubblicato più tardi lo stesso giorno che “Le due puntate seguenti [will] premiere nel 2023”.

La pagina Twitter di Disney Schedules ha anche condiviso che nessun nuovo episodio di The Owl House sarà presentato in anteprima a novembre 2022, come molti fan affermano online. Inoltre, lo stesso vale per Big City Greens, Bunk’d, The Ghost and Molly McGee, Mickey Mouse Funhouse e Alice’s Wonderland Bakery.

I fan dovrebbero notare che ci sono stati vari post condivisi sui social media in cui si afferma che l’episodio 2 della terza stagione di The Owl House sarà presentato in anteprima tramite Disney nel gennaio 2023. Questi post vanno dall’affermazione che la serie tornerà il 14, 21 o 23 gennaio rispettivamente; tuttavia, nessuna di queste date specifiche né la finestra di rilascio di gennaio sono state confermate ufficialmente.

Secondo una previsione anticipata (e speculativa), l’episodio 21 della stagione 2 è andato in onda il 28 maggio 2022 e con la stagione 3 che ha debuttato oggi, 15 ottobre, il ciclo di produzione è di circa cinque mesi. Partendo dal presupposto che questo sarà il periodo di attesa massimo tra gli episodi 1 e 2 della stagione 3, ciò significa che The Owl House dovrebbe tornare almeno entro marzo 2023.

“Sebbene molto attesi, gli speciali di The Owl House costituiscono un’ultima stagione ridotta e segnano un finale in qualche modo agrodolce per l’amata serie dopo che è stato annunciato che lo spettacolo si concluderà prima di quanto sperasse il suo creatore”. – Guida tv.

Questo articolo verrà aggiornato non appena verrà confermata una data di uscita ufficiale per l’episodio 2 della terza stagione di The Owl House, quindi continua a controllare per le ultime notizie sulla penultima trasmissione della serie.

Quanti premi ha vinto The Owl House?

Nonostante sia uno dei migliori spettacoli animati originali della Disney degli ultimi anni, The Owl House ha lottato per vincere i premi per i quali era stato nominato.

Al 22 ottobre, la serie è stata nominata per 13 premi e ne ha vinti tre:

Autostraddle TV Awards 2020 – Miglior serie animata: nominata

GLAAD Media Award 2021 – Eccezionale programmazione per bambini e famiglie: Nominato

Annie Awards 2021 – Miglior Character Design: Nominato

Peabody Awards 2021 – Programmazione per bambini e ragazzi: vinto

Daytime Emmys 2021 – Miglior titolo principale per un programma di animazione diurno: nominato

Imagen Awards 2021 – Miglior attore doppiatore in televisione: nominato

Autostraddle TV Awards 2021 – Miglior serie animata: nominata

GLAAD Media Award 2022 – Eccezionale programmazione per bambini e famiglie: Nominato

BMI Film & TV Awards 2022 – Premio BMI Cable Television: vinto

Autostraddle TV Awards 2022 – Miglior regista/scrittore/showrunner LGBTQ+: nominato

Autostraddle TV Awards 2022 – Eccezionale serie animata: vinta

Imagen Awards 2022 – Miglior attore doppiatore in televisione: nominato

Imagen Awards 2022 – Miglior Programmazione Giovani: Nominato

