L’episodio 13 di Andor uscirà mercoledì 30 novembre?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per l’episodio 12 di Andor*

Da quando è arrivato sui nostri schermi, Andor si è rapidamente consolidato come una delle migliori voci del franchise di Star Wars.

Ogni episodio si è lentamente aggiunto all’odio a valanga di Cassian Andor per l’Impero e alla spinta a unirsi alla crescente ribellione che combatte contro l’oppressione imperiale.

Tutto questo si è sviluppato in un crescendo esplosivo su Ferrix nell’episodio 12 mentre la popolazione combatteva contro i suoi oppressori.

Tuttavia, un agonizzante cliffhanger nei momenti finali dell’episodio ha lasciato i fan di Andor chiedendosi se un episodio 13 dovrebbe arrivare il 30 novembre.

Riepilogo episodio 12 di Andor

Intitolato Rix Road, l’episodio 12 di Andor è stato un affare completamente emozionante quando la gente di Ferrix si è riunita per il funerale di Maarva Andor.

Sapendo che il funerale sarebbe stata la loro migliore scommessa per trovare Cassian Andor, Dedra Meero e l’ISB hanno permesso che l’evento avesse luogo, ma avevano il loro elenco di avvertimenti, come cambiare l’orario e limitare il numero di partecipanti.

Tuttavia, la gente di Ferrix ha condotto il funerale come voleva, con un’enorme folla che si è radunata su Rix Road per rendere omaggio e ascoltare un discorso olografico che Maarva ha registrato prima della sua morte.

Il discorso ispiratore di Maarva ha scatenato la furia tra gli imperiali che stavano osservando ed è scoppiata una colluttazione che è rapidamente esplosa in una vera e propria rivolta quando Wilmon Paak, figlio dell’assassinato Salman, ha lanciato una bomba fatta in casa contro il quartier generale dell’Impero.

Nella confusione, Cassian riuscì a intrufolarsi nella base imperiale senza essere scoperta e riuscì a salvare Bix, sentendo ancora gli effetti della sua tortura per mano del dottor Gorst.

Dopo aver aiutato Bix, Brasso, B2EMO e molti altri a fuggire dal pianeta, Cassian andò quindi ad affrontare Luthen Rael che si era recato su Ferrix nella speranza di uccidere Andor in modo che non rivelasse alcun dettaglio sulla rapina di Aldhani se fosse stato catturato da l’impero.

Tuttavia, l’episodio si è concluso con un straziante colpo di scena (“No, non puoi farla finita qui” ho gridato alla TV) mentre Andor fissava Luthen, dandogli l’opportunità perfetta per premere il grilletto e ucciderlo.

Prima che l’episodio finisse definitivamente, però, l’episodio 12 ha offerto un’ultima sorpresa in quanto c’era una scena post-crediti che ha rivelato esattamente cosa stavano costruendo i prigionieri su Narkina 5.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Ci sarà un episodio 13 nella stagione 1 di Andor?

Sfortunatamente no. Andor non conterrà un episodio 13 nella sua prima stagione.

Esatto, l’episodio 12 è stato il finale di stagione, il che significa che non ci saranno nuovi episodi in arrivo il 30 novembre.

Dopo che i primi tre episodi di Andor sono stati presentati in anteprima il 21 settembre, da allora è arrivato un nuovo capitolo ogni settimana e dopo nove settimane, la stagione si è conclusa con l’episodio 12 il 23 novembre.

Ciò significa che il programma di rilascio completo è simile al seguente:

Cassa | 21 settembre Sarei io | 21 settembre Calcolo | 21 settembre Aldhani | 28 settembre L’ascia dimentica | 5 ottobre L’occhio | 12 ottobre Annuncio | 19 ottobre Narkina 5 | 26 ottobre Nessuno sta ascoltando! | 2 novembre Una via d’uscita | 9 novembre Figlia di Ferrix | 16 novembre Rix Strada | 23 novembre

Andor © Lucasfilm | Disney+

La seconda stagione è confermata

Mentre la prima stagione di Andor potrebbe essere giunta al termine, i fan possono trarre conforto dal fatto che la serie è stata confermata per una seconda stagione.

Nel maggio 2022, Lucasfilm ha annunciato che Andor era stato rinnovato per una seconda e ultima stagione che, come la prima stagione, sarebbe composta anch’essa da 12 episodi.

Mentre gli eventi della prima stagione si sono svolti solo nell’arco di un anno, 5 BBY, la seconda stagione racconterà la sua storia nei prossimi quattro anni, conducendo direttamente agli eventi di Rogue One, il film in cui abbiamo incontrato per la prima volta Cassian Andor.

Tuttavia, secondo lo showrunner Tony Gilroy, i fan dovranno probabilmente aspettare fino al 2024 per la seconda stagione, poiché le riprese della seconda stagione sono iniziate solo nel novembre 2022 e dovrebbero durare fino all’agosto 2023.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Andor è ora disponibile per lo streaming completo su Disney+ dopo che l’episodio finale della prima stagione è andato in onda il 23 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, canzoni della colonna sonora dell’episodio 4 della stagione 5 di Yellowstone e dove ascoltarle