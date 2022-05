L’EP di Quest, Elise Doganieri, anticipa il viaggio dei concorrenti a Everalm

La ricerca è una nuova serie unica su Disney+ che è un ibrido tra sceneggiatura e reality. Lo spettacolo segue otto adolescenti nella vita reale (conosciuti come Paladins) che incontrano una varietà di personaggi fantastici mentre affrontano una serie di sfide per realizzare una profezia e salvare il regno di Everalm.

Se La ricerca suona familiare, è perché la serie è andata in onda in precedenza su ABC nel 2015 per una stagione. Il nuovo spettacolo su Disney+ è stato migliorato e migliorato, con un cambiamento importante: i concorrenti ora hanno tutti un’età compresa tra 13 e 16 anni, invece di essere un gruppo di adulti.

All’inizio di quest’anno al WonderCon di Anaheim, abbiamo parlato con un produttore esecutivo La ricercaElise Doganieri (co-creatrice di La corsa incredibile) sul perché avere un gruppo di adolescenti di concorrenti ha reso la storia più potente. “Vedi davvero adolescenti genuini e puri in un momento della loro vita in cui potrebbero… chiedersi come si inseriscono nel mondo”, ha detto. Nel corso della storia, la maggiore fiducia e il cambiamento nel gruppo sono molto maggiori.

Ha spiegato che non solo le sfide della realtà sono intrecciate senza soluzione di continuità nella trama sceneggiata, ma che ogni sfida mostra anche i punti di forza individuali dei concorrenti. “Che falliscano o abbiano successo… c’è crescita e c’è ispirazione per gli spettatori per vedere cosa sta succedendo”, ha detto.

I concorrenti possono essere eliminati in The Quest?

A differenza della maggior parte dei concorsi, La ricerca non eliminerà nessuno dei concorrenti, cosa che il team creativo ritiene rafforzerà la storia. “Volevamo che potessero vivere ogni singola sfida e ogni singola creatura perché la storia è così bella”, ha detto Doganieri. A causa della mancanza di eliminazione, i concorrenti sono più favorevoli l’uno all’altro e rimangono immersi in Everalm come gruppo.

Doganieri è entusiasta che il pubblico faccia il tifo per i concorrenti nel loro viaggio e si senta ispirato dalle loro storie. “[The Quest] è uno sfogo positivo e di ispirazione tra tutte queste cose negative che stanno accadendo nel mondo in questo momento”, ha detto. “È uno spettacolo piacevole che è emozionante da guardare perché non sai cosa sta succedendo dietro l’angolo.”

The Quest su Disney+ catapulta i concorrenti in un mondo fantastico

Guarda il trailer di La ricerca di seguito per avere un’idea migliore delle creature mitiche e dei personaggi fantastici che vedrai in Everealm e per saperne di più sui concorrenti che sono in viaggio per il viaggio. Se hai sempre desiderato ritrovarti nel mondo della tua storia fantasy preferita, La ricerca è un must-watch.

Tuffati nel mondo di La ricerca attualmente disponibile per lo streaming su Disney+.