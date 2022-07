L’elenco degli ospiti di Koffee con Karan S7 include elenchi di A e nomi di famiglie

Dalle superstar di Bollywood con nomi familiari alle stelle nascenti, chi fa parte della lista degli ospiti della settima stagione di Koffee with Karan?

I chat show hanno avuto un paio di anni piuttosto difficili, con il consenso del pubblico sui social media per gli spettacoli notturni “rabbrividire” con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, uno dei talk show più famosi al mondo sta finalmente per tornare con la sua settima stagione, che sarà la più grande finora, Koffee with Karan.

Il chat show indiano presenta alcuni dei più grandi nomi dell’industria dell’intrattenimento nazionale, con giochi e pettegolezzi che meriteranno sicuramente una grande borsa di popcorn durante la visione. Mentre i fan fanno il conto alla rovescia per l’ultima puntata di Koffee con Karan, i fan sono curiosi di sapere chi è nella lista degli ospiti della settima stagione.

Dovremmo notare fin dall’inizio che l’elenco completo del cast non è stato effettivamente confermato pubblicamente per Koffee con Karan stagione 7, indicando che ci sono alcuni ospiti a sorpresa che aspettano dietro le quinte.

“Ogni grande storia richiede una svolta meravigliosa. Sorprendentemente, la settima stagione del chat show contiene una serie di sorprese inaspettate e segmenti divertenti per gli spettatori”. – Karan Johar su Instagram, tramite Filmibeat

Il cast seguente è stato rivelato dai vari trailer teaser condivisi da fonti ufficiali, tra cui Disney Plus Hotstar e Karan Johar, elencati rispettivamente da Indian Express e SchoopWhoop.

Ranveer Singh e Alia Bhatt

Sara Ali Khan e Janhvi Kapoor

Akshay Kumar e Samantha Prabhu

Anil Kapoor e Varun Dhawan

Shahid Kapoor e Kiara Advani

Ananya Panday e Vijay Deverakonda

Tiger Shroff e Kriti Sanon

Non è stato ancora rivelato in quali episodi apparirà ciascuno degli ospiti, ma la varietà in ogni esilarante intervista terrà sicuramente i fan all’erta.

“Poiché ogni grande storia ha bisogno di una buona svolta, sono lieto di annunciare che la stagione 7 di Koffee With Karan sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Disney+ Hotstar! Le più grandi star del cinema di tutta Inia torneranno sul divano per rovinare i divieti bevendo del caffè. Ci saranno partite, ci saranno voci messe a tacere e ci saranno conversazioni che andranno in profondità, sull’amore, la perdita e tutto ciò che tutti abbiamo vissuto negli ultimi anni”. – Karan Johar, tramite Instagram.

Secondo i rapporti online, la stagione 7 vedrà anche l’introduzione di alcuni nuovi giochi nel mix tra cui “Koffee Bingo” e “Mashed Up”.

Queste funzionalità si uniranno agli iconici segmenti Rapid Fire, Opinions e Koffee Quiz, ma come notato in precedenza, i fan dovrebbero tenere d’occhio alcune sorprese in ogni episodio.