Le voci sulla seconda stagione di Obi-Wan Kenobi dicono che le “serie limitate” potrebbero continuare

Nonostante l’accoglienza mista che i prequel di Star Wars ricevettero all’epoca, il ritratto di Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor è stato a lungo elogiato come un punto culminante della trilogia e i fan hanno trascorso anni a fare una campagna affinché l’attore riprendesse il ruolo.

Nel 2022, i fan hanno finalmente realizzato il loro desiderio quando la tanto attesa serie Obi-Wan Kenobi è arrivata su Disney+, diventando la più grande premiere del servizio di streaming fino ad oggi.

Quando lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta, era classificato come una serie limitata, ma ora le voci suggeriscono che Obi-Wan Kenobi potrebbe tornare per la stagione 2.

*ATTENZIONE: spoiler e potenziali spoiler per Obi-Wan Kenobi in vista*

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 9839 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/3Yh_6_zItPU/hqdefault.jpg 1006155 1006155 centro 13872

Obi-Wan Kenobi: La storia finora

Dopo aver trascorso anni nello sviluppo, originariamente come film, la serie Obi-Wan Kenobi è finalmente arrivata su Disney+ il 27 maggio in concomitanza con Star Wars Celebration 2022.

La serie continua la storia del titolare Jedi 10 anni dopo gli eventi di La vendetta dei Sith e troviamo un Kenobi abbattuto e depresso che vive una vita solitaria su Tatooine, vegliando su un giovane Luke Skywalker.

Tuttavia, quando una principessa Leia di 10 anni viene catturata da una banda malvagia che lavora per l’Inquisitrice Reva, Obi-Wan viene richiamato in azione dal suo vecchio alleato e padre adottivo di Leia, Bail Organa.

Dall’inizio del regno dell’Impero, la galassia è diventata un luogo sempre più pericoloso per gli sforzi di Jedi e Obi-Wan per salvare Leia attirando rapidamente l’attenzione degli Inquisitori Imperiali e del sinistro Darth Vader che è determinato a trovare il suo vecchio maestro.

Lucasfilm | Disney+

Le voci suggeriscono che la stagione 2 di Obi-Wan Kenobi potrebbe accadere

*AVVERTENZA: potenziali spoiler per episodi inediti di Obi-Wan Kenobi*

Obi-Wan Kenobi è stata inizialmente annunciata come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia sarebbe stata raccontata in una sola stagione.

Ciò ha reso la prospettiva della seconda stagione estremamente improbabile, ma ora sono emerse nuove voci che suggeriscono che Ewan McGregor potrebbe tornare come Obi-Wan per una seconda puntata in qualche modo.

Le voci provengono da MakingStarWars.net che afferma che dopo il debutto da record dello show come le fonti in anteprima più seguite di Disney+ all’interno della Disney hanno rivisto il finale della serie per consentire una conclusione aperta in modo che alcuni personaggi possano tornare.

Secondo le voci, la Reva di Moses Ingram doveva originariamente morire per mano di Darth Vader nel finale, ma questo potrebbe essere stato cambiato in modo che il suo personaggio tornasse in una seconda puntata.

Lucasfilm | Disney+

Gli attori si aprono a di più

Oltre alle voci sul destino della serie Obi-Wan Kenobi, gli attori principali dello show, Ewan McGregor e Hayden Christensen, hanno entrambi affermato che avrebbero ripreso i loro ruoli se ne avessero avuto la possibilità.

Parlando a Entertainment Weekly, l’attore di Obi-Wan Ewan McGregor ha dichiarato: “È stata realizzata come una serie limitata una tantum. E in un certo senso, fa quello che volevo che facesse in termini di creare un ponte tra una storia III e IV e avvicinandomi all’Obi-Wan di Alec Guinness Una nuova speranza.”

Ma l’attore ha anche dato ai fan un barlume di speranza, dicendo: “Mi piacerebbe farne un altro? Sì, ne vorrei fare un altro”.

In un’intervista con ET Canada, Hayden Christensen ha detto della prospettiva di tornare come Darth Vader: “Sì, voglio dire, sai, assolutamente. Penso che questo sia un personaggio che risuona nella nostra cultura e in un modo molto profondo”.

“E c’è sicuramente altro da esplorare”, ha aggiunto. “Mi piacerebbe poter continuare il mio viaggio con lui”.

Il messaggio di un potenziale ritorno per Obi-Wan è stato ripreso anche da Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, che ha detto a Entertainment Weekly: “È sicuramente qualcosa di cui parliamo”.

“Principalmente perché tutti si sono riuniti e si sono divertiti così tanto”, ha continuato. “Ewan si è divertito moltissimo. Hayden si è divertito moltissimo. Quindi sicuramente da quel punto di vista, tutte le persone coinvolte adoreranno vedere che questo non finirà.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

In altre notizie, sono stati esplorati la data di uscita, l’ora e la trama di Obi-Wan Kenobi Episode 5