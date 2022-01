Proprio come il suo programma genitore, Il Mandaloriano, The Book of Boba Fett vede il titolare cacciatore di taglie diventato signore del crimine affiancato da una serie di nuovi personaggi in ogni episodio.

Che siano ospiti famosi, nuovi arrivati ​​dal viso fresco o un attore nascosto sotto un enorme costume, tutti hanno un momento per brillare.

Ma chi si unisce a Temuera Morrison come guest star nel cast dell’episodio 3 di The Book of Boba Fett?

Data di uscita e trama dell’episodio 3 di The Book of Boba Fett

L’episodio 3 de Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ mercoledì 12 gennaio 2022.

Intitolato Le strade di Mos Espa, l’episodio vede Boba Fett incaricato di portare l’ordine nelle strade della città vicina mentre il caos inizia a crescere.

Il nuovo signore del crimine deve ancora conquistarsi il rispetto di coloro che un tempo governava Jabba e deve affrontare un numero crescente di minacce mentre cerca di consolidare il suo impero criminale.

Lucasfilm | Disney+

Il cast dell’episodio 3 de Il libro di Boba Fett

Come abbiamo visto finora in The Book of Boba Fett, la serie ha seguito il suo duo principale in ogni episodio, aggiungendosi a un elenco crescente di guest star.

Insieme a Temuera Morrison e Ming-Na Wen nel cast dell’episodio 3 ci sono:

Cast principale e ricorrente

Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett

Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand

Matt Berry come 8D8

David Pasquesi nel ruolo del Majordomo di Mok Shaiz

Guest star e nuovi arrivi

Stephen Root nel ruolo di Lortha Peel

Sophie Thatcher nel ruolo di Drash

Jordan Bolger nel ruolo di Skad

Carey Jones nel ruolo di Black Krrsantan

Danny Trejo nel ruolo di Rancor Keeper

Frank Trigg nel ruolo della Guardia Gamorreana

Collin Hymes come Guardia Gamorreana

Daniel Logan nel ruolo del giovane Boba Fett

Xavier Jimenez nel ruolo del capotribù Tusken

Joanna Bennett nel ruolo del Guerriero Tusken

Phil Lamarr nel ruolo di Pyke Boss

Murphy Patrick Martin come batterista

Galen Howard come impiegato del municipio

Lucasfilm | Disney+

Faretto da guest star

Sophie Thatcher nel ruolo di Drash

Sophie Thatcher si unisce a The Book of Boba Fett nei panni di Drash, un membro di una banda di motociclisti che ha causato problemi a Mos Espa.

L’attrice 21enne, nata a Chicago, lavora nel settore solo dal 2015, ma ha già una serie di progetti importanti nel suo curriculum di recitazione, inclusi ruoli in Chicago Med, giacche gialle e il film del 2018 Prospettive dove è apparsa al fianco di Pedro Pascal, lo stesso Mandaloriano.

Jordan Bolger nel ruolo di Skad

Ad unirsi a Drash nella suddetta banda di motociclisti c’è Skad, interpretato nella serie dall’attore britannico Jordan Bolger.

Dopo aver recitato per la prima volta sullo schermo nel 2014, Bolger ha recitato in 19 ruoli, in particolare in Peaky Blinders, I 100, David fa l’uomo e il 2021 Tom e Jerry film.

Lucasfilm | Disney+

Carey Jones nel ruolo di Black Krrsantan

Carey Jones ha effettivamente fatto il suo debutto come Black Krrsantan nell’episodio 2, ma il cacciatore di taglie Wookiee riesce finalmente a vedere un po’ d’azione nell’episodio 3.

È improbabile che i fan della TV abbiano visto Carey Jones in molti ruoli da attore poiché lavora principalmente nei dipartimenti di trucco ed effetti speciali, con crediti recenti come quelli di The Walking Dead, cavalla di Easttown, Lovecraft Country e Guardiani per dirne alcuni.

Stephen Root nel ruolo di Lortha Peel

Stephen Root potrebbe interpretare un ruolo di basso profilo come Lortha Peel dell’episodio 3, ma con oltre 260 ruoli recitativi a suo nome, è una guest star di grande esperienza.

Tra i crediti più noti di Stephen ci sono le apparizioni in Office Space, Dodgeball: A True Underdog Story, Barry, Perry Mason, The Man in the High Castle e la serie animata Re della Collina.

Lucasfilm | Disney+

Danny Trejo nel ruolo di Rancor Keeper

E infine, arriviamo a Danny Trejo che fa una breve apparizione nell’episodio 3 come il nuovo Rancor Keeper di Boba Fett.

Da quando ha debuttato come attore nel 1983, Danny Trejo è apparso in più di 400 ruoli, ma è noto soprattutto per aver interpretato il personaggio principale nel Machete franchising, lo zio in Bambini spia, Romero Parada dentro Figli dell’anarchia e vari personaggi nel Dal tramonto all’alba serie.

Lucasfilm | Disney+

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

